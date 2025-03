BIOQuébec et Life Sciences Ontario annoncent une collaboration stratégique pour renforcer la croissance du secteur

LAVAL, Québec & TORONTO--(BUSINESS WIRE)--BIOQuébec et Life Sciences Ontario (LSO), deux associations de premier plan dans le domaine des sciences de la vie, sont fières d’annoncer la signature d’un protocole d’entente (P.E.) visant à renforcer la collaboration et à favoriser la croissance au Québec et en Ontario. Dans le contexte économique actuel, le renforcement des partenariats interprovinciaux est essentiel pour stimuler l’innovation, renforcer la résilience et créer de nouvelles opportunités dans le secteur des sciences de la vie.

L’Ontario et le Québec abritent les plus grands pôles des sciences de la vie au Canada, offrant un potentiel de croissance considérable. Grâce à cette collaboration, LSO et BIOQuébec travailleront ensemble pour offrir de nouvelles opportunités en facilitant les connexions, en partageant des ressources et en élargissant l’accès au financement et aux marchés. En tirant parti de leurs réseaux et de leur expertise respective, les deux organisations visent à favoriser l’essor des entreprises en sciences de la vie afin qu’elles puissent se développer et mieux concurrencer sur la scène mondiale.

Cette initiative représente une étape importante pour renforcer le secteur des sciences de la vie entre l’Ontario et le Québec. La réduction des barrières interprovinciales et l’amélioration de l’environnement des affaires permettront de créer de nouvelles opportunités de croissance et de succès pour les membres des deux associations. Une connectivité et une collaboration accrues entre les deux provinces favoriseront des partenariats interprovinciaux solides, stimuleront l’innovation et consolideront la position du Canada en tant que leader mondial des sciences de la vie.

« La relation de longue date entre LSO et BIOQuébec a évolué en une alliance formelle qui bénéficiera directement à nos membres et renforcera le secteur des sciences de la vie au Canada dans son ensemble. Plus que jamais, nous devons collaborer au-delà des frontières provinciales afin de rendre les sciences de la vie canadiennes plus compétitives à l’échelle mondiale. En unissant nos forces, nous créons des opportunités de collaboration pour notre secteur et maximisons notre impact collectif sur les soins de santé et la croissance économique. »

– Jason Field, PDG de Life Sciences Ontario

« Cette collaboration établit une alliance stratégique entre les écosystèmes des sciences de la vie du Québec et de l’Ontario, favorisant une coopération accrue ainsi qu’un meilleur accès aux ressources, aux réseaux et aux opportunités de marché. En travaillant ensemble, nous offrons à nos membres les outils et le soutien dont ils ont besoin pour réussir dans une industrie hautement concurrentielle à l’échelle mondiale, pour stimuler l'innovation et pour contribuer à la croissance continue du secteur des sciences de la vie au Canada. »

– Benoît Larose, PDG de BIOQuébec

Avantages clés pour les membres des associations :

Accès à des événements inter-associatifs axés sur le partage des connaissances en sciences de la vie, l’influence et les partenariats

Tarifs préférentiels pour l’ensemble des événements organisés en partenariat

Opportunités élargies de réseautage et de développement des affaires grâce à des activités conjointes et des missions commerciales

À propos de BIOQuébec

BIOQuébec est une association à but non lucratif, entièrement financée par ses membres. Elle représente près de 270 entreprises et organisations actives dans l’industrie des sciences de la vie et des technologies de la santé au Québec. BIOQuébec est la voix de l’industrie, favorise le réseautage et le développement économique et agit comme un lien entre le secteur privé et les parties prenantes. En savoir plus sur BIOQuébec: https://www.bioquebec.com/

À propos de Life Sciences Ontario (LSO)

Life Sciences Ontario (LSO) est une organisation à but non lucratif financée par ses membres qui contribue depuis plus de 35 ans à la réussite du secteur des sciences de la vie de l'Ontario. LSO collabore avec le gouvernement, le milieu académique, l’industrie et d’autres organisations des sciences de la vie en Ontario et au Canada afin de promouvoir et de favoriser le développement commercial du secteur. LSO est un véhicule efficace pour présenter des options de politiques publiques aux gouvernements et se consacre à la promotion du secteur ontarien des sciences de la vie à l’échelle internationale. En savoir plus sur LSO: https://lifesciencesontario.ca/