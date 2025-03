T-Mobile destina $16 millones a Hometown Grants para fortalecer las comunidades del país

Con la última ronda de ganadores del programa Hometown Grants, T-Mobile ha prestado su ayuda para que 375 comunidades concreten sus proyectos de desarrollo comunitario

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy los nuevos 25 beneficiarios de Hometown Grants, quienes recibirán de T-Mobile hasta $50,000 en financiamiento, cada uno, para apoyar proyectos de desarrollo locales que revitalizarán sus comunidades. Desde el lanzamiento en abril de 2021 de su compromiso de cinco años con los pueblos, pequeñas ciudades y comunidades rurales, El Un-carrier ha otorgado más de $16 millones a 375 comunidades a lo largo de 48 estados y en Puerto Rico. Gracias al programa Hometown Grants, se han dedicado más de 150,000 horas de voluntariado, uniendo a la población para elevar la calidad de vida de sus comunidades. “Cuando iniciamos el programa Hometown Grants hace casi cuatro años, sabíamos que T-Mobile sería capaz de marcar una verdadera diferencia en los pueblos y las ciudades pequeñas a lo largo del país, pero su impacto superó totalmente nuestras expectativas”, comenta Jon Freier, presidente del grupo de mercados de consumo de T-Mobile. “Con esta última ronda de ayuda financiera, las comunidades podrán financiar todo lo necesario, desde tecnología moderna en mangueras contra incendios hasta ampliaciones para bancos de alimentos, generando así mejoras importantes y trascendentales para los habitantes de estas comunidades”. Estos son los próximos 25 beneficiarios y sus proyectos: Attalla, Ala.: construcción de un sendero exclusivo para caminatas en el Distrito 2 con el fin de fomentar el espíritu comunitario, alentar la actividad física y combatir problemas de salud relacionados con los hábitos sedentarios.

construcción de un sendero exclusivo para caminatas en el Distrito 2 con el fin de fomentar el espíritu comunitario, alentar la actividad física y combatir problemas de salud relacionados con los hábitos sedentarios. Calexico, Calif.: instalación de nueva tecnología en las mangueras para apagar incendios del Departamento de Bomberos de Calexico, con la cual será posible expulsar más agua con menos resistencia para los bomberos que combaten el incendio.

instalación de nueva tecnología en las mangueras para apagar incendios del Departamento de Bomberos de Calexico, con la cual será posible expulsar más agua con menos resistencia para los bomberos que combaten el incendio. Alachua, Fla.: revitalización de un «parque de bolsillo» en el corazón del distrito histórico del centro de Alachua, el cual creará un espacio de encuentro para la comunidad y un espacio para eventos y espectáculos culturales al aire libre.

revitalización de un «parque de bolsillo» en el corazón del distrito histórico del centro de Alachua, el cual creará un espacio de encuentro para la comunidad y un espacio para eventos y espectáculos culturales al aire libre. Comer, Ga.: renovación del Centro Comunitario Perch para ofrecer un sitio de reunión más acogedor y utilitario donde los mercados de agricultores y eventos comunitarios puedan tener lugar.

renovación del Centro Comunitario Perch para ofrecer un sitio de reunión más acogedor y utilitario donde los mercados de agricultores y eventos comunitarios puedan tener lugar. Eastman, Ga.: renovación del Parque Municipal Eastman con el reacondicionamiento de las canchas exteriores para que los vecinos jueguen pickleball sin riesgo de lesionarse.

renovación del Parque Municipal Eastman con el reacondicionamiento de las canchas exteriores para que los vecinos jueguen pickleball sin riesgo de lesionarse. Mount Vernon, Iowa: renovación de los espacios interiores y exteriores del Teatro Bijou con un área de recepción y proyección al aire libre y modernización de la fachada principal y más, justo a tiempo para celebrar su 50 o aniversario con la comunidad.

renovación de los espacios interiores y exteriores del Teatro Bijou con un área de recepción y proyección al aire libre y modernización de la fachada principal y más, justo a tiempo para celebrar su 50 aniversario con la comunidad. Covington, Ind.: ampliación y reubicación de Marilyn’s Village con un café modernizado y una nueva tienda de segunda mano, que creará más oportunidades para que los adultos con discapacidades reciban formación vocacional, se fomente la conexión comunitaria y se brinden recursos económicos a las familias.

ampliación y reubicación de Marilyn’s Village con un café modernizado y una nueva tienda de segunda mano, que creará más oportunidades para que los adultos con discapacidades reciban formación vocacional, se fomente la conexión comunitaria y se brinden recursos económicos a las familias. Winfield, Kan.: creación de El Patio en WPL (Biblioteca Pública de Winfield), un espacio al aire libre intergeneracional de diversión, aprendizaje y conexión, diseñado para ofrecer un entorno seguro, accesible, acogedor y capaz de forjar conexiones para todos los habitantes de Winfield.

creación de El Patio en WPL (Biblioteca Pública de Winfield), un espacio al aire libre intergeneracional de diversión, aprendizaje y conexión, diseñado para ofrecer un entorno seguro, accesible, acogedor y capaz de forjar conexiones para todos los habitantes de Winfield. Slidell, La.: transformación de un espacio verde abandonado en Olde Towne Slidell en el parque Carey Street Pocket Park, para sumar un espacio comunitario donde reunirse, relajarse y disfrutar de la belleza natural del parque.

transformación de un espacio verde abandonado en Olde Towne Slidell en el parque Carey Street Pocket Park, para sumar un espacio comunitario donde reunirse, relajarse y disfrutar de la belleza natural del parque. Kingston, Mass.: remodelación del vestíbulo de la Biblioteca Pública Kingston y reemplazo del mobiliario de 27 años de antigüedad para convertirlo en un sitio que cumpla con los requisitos de ADA (Americans with Disabilities Act) y brinde un ambiente acogedor y accesible.

remodelación del vestíbulo de la Biblioteca Pública Kingston y reemplazo del mobiliario de 27 años de antigüedad para convertirlo en un sitio que cumpla con los requisitos de ADA (Americans with Disabilities Act) y brinde un ambiente acogedor y accesible. Tupelo, Miss.: transformación de la sala de teatro experimental Black Box del Link Centre reubicando su acceso principal a la planta baja y renovando los baños adyacentes para cumplir con los requisitos de ADA, a la vez que se hagan mejoras de seguridad, iluminación optimizada y tecnología de asistencia para expandir la accesibilidad y la seguridad de la comunidad.

transformación de la sala de teatro experimental Black Box del Link Centre reubicando su acceso principal a la planta baja y renovando los baños adyacentes para cumplir con los requisitos de ADA, a la vez que se hagan mejoras de seguridad, iluminación optimizada y tecnología de asistencia para expandir la accesibilidad y la seguridad de la comunidad. Drew, Miss.: diseño e instalación de siete puntos de conmemoración de la libertad para honrar los lugares históricos y las personas que participaron en el movimiento por los derechos civiles en Drew, Mississippi.

diseño e instalación de siete puntos de conmemoración de la libertad para honrar los lugares históricos y las personas que participaron en el movimiento por los derechos civiles en Drew, Mississippi. Guymon, Okla.: transformación del Parque Dale en un espacio comunitario dinámico, seguro y atractivo con nuevos juegos para el parque infantil, asientos, bebederos y mejor iluminación, creando un espacio de recreación muy necesario en Southside Guymon, que mejorará la salud, la conexión y la seguridad de la comunidad.

transformación del Parque Dale en un espacio comunitario dinámico, seguro y atractivo con nuevos juegos para el parque infantil, asientos, bebederos y mejor iluminación, creando un espacio de recreación muy necesario en Southside Guymon, que mejorará la salud, la conexión y la seguridad de la comunidad. Durant, Okla.: plantación de árboles y arreglo de las plantas de la calle principal del distrito de Durant para mejorar la vitalidad económica, favorecer la flora y la fauna y reducir las islas urbanas de calor.

plantación de árboles y arreglo de las plantas de la calle principal del distrito de Durant para mejorar la vitalidad económica, favorecer la flora y la fauna y reducir las islas urbanas de calor. Silverton, Ore.: ampliación del banco de alimentos y el local de recursos comunitarios de Silverton Area Community Aid (SACA) ayudando en la reubicación a un establecimiento más grande y totalmente accesible que prestará servicios esenciales, programas nuevos y espacio para que los miembros de la comunidad atiendan mejor a sus vecinos necesitados.

ampliación del banco de alimentos y el local de recursos comunitarios de Silverton Area Community Aid (SACA) ayudando en la reubicación a un establecimiento más grande y totalmente accesible que prestará servicios esenciales, programas nuevos y espacio para que los miembros de la comunidad atiendan mejor a sus vecinos necesitados. Bradford, Pa.: reforma del programa de microsubvenciones del distrito histórico del centro para modernizar la conectividad, agregar equipos nuevos y organizar actividades promocionales y de marketing profesionales para que las pequeñas empresas participantes sigan siendo un factor vital de la economía local.

reforma del programa de microsubvenciones del distrito histórico del centro para modernizar la conectividad, agregar equipos nuevos y organizar actividades promocionales y de marketing profesionales para que las pequeñas empresas participantes sigan siendo un factor vital de la economía local. Hershey, Pa.: optimización y modernización de los espacios de aprendizaje de Vista Autism Services con aulas de diseño modernizado, muros reforzados, armarios, configuraciones flexibles de asientos, mobiliario nuevo y soluciones optimizadas de almacenamiento.

optimización y modernización de los espacios de aprendizaje de Vista Autism Services con aulas de diseño modernizado, muros reforzados, armarios, configuraciones flexibles de asientos, mobiliario nuevo y soluciones optimizadas de almacenamiento. Hanahan, S.C.: revitalización de una parcela municipal desocupada para convertirla en un centro dinámico para el mercado de agricultores de Hanahan a fin de fomentar la participación de la comunidad, apoyar los negocios locales y ofrecer un espacio accesible para que los habitantes se conecten y disfruten el centro de la ciudad.

revitalización de una parcela municipal desocupada para convertirla en un centro dinámico para el mercado de agricultores de Hanahan a fin de fomentar la participación de la comunidad, apoyar los negocios locales y ofrecer un espacio accesible para que los habitantes se conecten y disfruten el centro de la ciudad. Sabinal, Texas: reacondicionamiento del parque Veterans Memorial Live Oak Park con la instalación de un parque de juegos con el propósito de mantener la salud física de la comunidad y brindar un área recreativa para los niños.

reacondicionamiento del parque Veterans Memorial Live Oak Park con la instalación de un parque de juegos con el propósito de mantener la salud física de la comunidad y brindar un área recreativa para los niños. Zapata, Texas: transformación del Centro Tecnológico para Adolescentes del Boys & Girls Club del condado de Zapata, pintado de las instalaciones, modernización del mobiliario y nueva tecnología para atraer a más adolescentes y preadolescentes al Club todos los días después de clases y durante el día en los meses de verano.

transformación del Centro Tecnológico para Adolescentes del Boys & Girls Club del condado de Zapata, pintado de las instalaciones, modernización del mobiliario y nueva tecnología para atraer a más adolescentes y preadolescentes al Club todos los días después de clases y durante el día en los meses de verano. Springville, Utah: instalación de Art Loops, la experiencia interactiva de arte público que conectará el Museo de Arte de Springville, la Biblioteca de Springville y el Centro Cívico con instalaciones y actividades, lo cual impulsará la conexión de la comunidad, facilitará el acceso a pie y la experiencia peatonal, fomentando la identidad de Springville como "ciudad artística" y revitalizando la zona del centro.

instalación de Art Loops, la experiencia interactiva de arte público que conectará el Museo de Arte de Springville, la Biblioteca de Springville y el Centro Cívico con instalaciones y actividades, lo cual impulsará la conexión de la comunidad, facilitará el acceso a pie y la experiencia peatonal, fomentando la identidad de Springville como "ciudad artística" y revitalizando la zona del centro. Brattleboro, Vt.: ampliación de los programas de desarrollo laboral y formación en oficios de HatchSpace agregando un aula taller y equipando el laboratorio de fabricación digital con una cortadora láser de alta tecnología para mejorar aún más el plan actual de programas educativos.

ampliación de los programas de desarrollo laboral y formación en oficios de HatchSpace agregando un aula taller y equipando el laboratorio de fabricación digital con una cortadora láser de alta tecnología para mejorar aún más el plan actual de programas educativos. Vashon, Wash.: instalación del monumento de arte público Nikkei en el Parque Ober para conmemorar y honrar a los 111 residentes de Nikkei que fueron forzados a abandonar Vashon y encarcelados en campos de concentración.

instalación del monumento de arte público Nikkei en el Parque Ober para conmemorar y honrar a los 111 residentes de Nikkei que fueron forzados a abandonar Vashon y encarcelados en campos de concentración. Chippewa Falls, Wis.: continuar con la transformación de la que fuera la Logia Masónica con un espacio al aire libre para aprendizaje y desarrollo dedicado al Boys & Girls Club de Chippewa Falls, que incluirá una cerca y equipamiento eléctrico fácil de usar, así como huertas elevadas cuyos cultivos se destinarán a alimentar a los jóvenes y a la comunidad.

continuar con la transformación de la que fuera la Logia Masónica con un espacio al aire libre para aprendizaje y desarrollo dedicado al Boys & Girls Club de Chippewa Falls, que incluirá una cerca y equipamiento eléctrico fácil de usar, así como huertas elevadas cuyos cultivos se destinarán a alimentar a los jóvenes y a la comunidad. Fayetteville, W.Va.: construcción de un pabellón permanente que sirva de punto de reunión el año entero para realizar eventos comunitarios, programas educativos, actividades de voluntariado y excursiones, con el fin de mejorar la accesibilidad, promover la producción local de alimentos y forjar conexiones más fuertes en la comunidad. T-Mobile se une a Main Street America —una organización sin fines de lucro que trabaja para fomentar la prosperidad de la comunidad, crear economías resilientes y mejorar la calidad de vida a través del desarrollo económico y la preservación de la comunidad con estrategias específicas locales— para hacer realidad el programa de ayuda financiera local Hometown Grants. Las solicitudes de ayuda financiera se evalúan en función de su nivel de detalle, impacto en la comunidad, viabilidad y otras consideraciones. “El programa Hometown Grants de T-Mobile aporta recursos críticos a pueblos y ciudades pequeñas y a comunidades rurales de todo Estados Unidos”, explica Erin Barnes, presidenta y directora ejecutiva de Main Street America. “Estas inversiones están transformando los paisajes locales y creando nuevas oportunidades de crecimiento y conexión”. El compromiso de T-Mobile de defender las comunidades rurales El compromiso de Hometown Grants de T-Mobile va más allá de los programas de desarrollo comunitario. El Un-carrier ha otorgado casi $4 millones a pequeños negocios a través de este programa para apoyar proyectos como la revitalización de mercados de agricultores, el lanzamiento de incubadoras de negocios y mejoras en las calles principales de las ciudades. Más allá de Hometown Grants, T-Mobile se dedica a muchas iniciativas para asegurarse de que ninguna comunidad, grande o pequeña, se quede atrás. El Un-carrier con su Proyecto 10Millones ofrece conectividad gratis a Internet y hotspots móviles a los hogares de los estudiantes elegibles para ayudar a cerrar la brecha digital. Y Friday Night 5G Lights de T-Mobile es una competencia que se prepara para iniciar su segundo año, en la que se concede una renovación valuada en $2 millones para el estadio de fútbol americano de una high school merecedora. Obtén más información sobre Friday Night 5G Lights e inscríbete ahora para la próxima ronda en FridayNight5GLights.com. Como la red 5G más grande y rápida del país, T-Mobile está presente en los pueblos y en las ciudades pequeñas y en las zonas rurales. Además, los servicios de Internet 5G Residencial y de Internet para empresas de T-Mobile ofrecen acceso a los hogares y negocios de todo el país a opciones de banda ancha confiables y económicas. Y para aquellos que viven en zonas aún más rurales, T-Mobile Starlink tiene la misión de eliminar las zonas sin señal en las áreas donde las torres celulares tradicionales no llegan. Para obtener más información sobre el compromiso de T-Mobile con las comunidades, visita es.t-mobile.com/hometowngrants. Y para ver cómo Hometown Grants está generando cambios, haz clic aquí. Inscríbete en la versión beta gratis de T-Mobile Starlink aquí. Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía. Acerca de Main Street America Main Street America lidera un movimiento de colaboración con socios y líderes comunitarios que promueve la prosperidad de las comunidades, crea economías resilientes y mejora la calidad de vida a través del desarrollo económico basado en el lugar y la preservación de la comunidad en el centro de la ciudad y los distritos comerciales locales a lo largo del país. Durante más de 40 años, Main Street America ha ayudado a construir el poder económico en los centros de las ciudades y los distritos comerciales locales a través de nuestro distintivo marco Main Street Approach ™. Fundada como el National Main Street Center® en 1980, Main Street America ha contribuido a generar más de $107,620 millones en reinversión local, a rehabilitar 335,675 edificios, a crear 782,059 nuevos empleos y a poner en marcha 175,323 nuevos negocios en más de 2,000 comunidades. Conoce más sobre Main Street America aquí. Internet 5G Residencial de T-Mobile: no disponible en todas las áreas. Vía red celular 5G; las velocidades varían según factores que afectan las redes celulares. Proyecto 10Millones: la elegibilidad para el programa National School Lunch se verifica al inscribirse. La más rápida según el análisis de Ookla® de los datos de Speedtest Intelligence® de los resultados nacionales de puntuación de velocidad que incorporan velocidades de carga y descarga en 5G para el sem. 2 de 2024. Consulta detalles de T-Mobile Starlink en es.T-Mobile.com. Las marcas comerciales de Ookla se usan bajo licencia y se reproducen con permiso. Detalles sobre dispositivos y cobertura 5G, y acceso a 5G en es.T-Mobile.com. Acerca de T-Mobile T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Para más información, visita https://es.t-mobile.com

