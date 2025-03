Il rapporto Dexcom, presentato all'ATTD 2025, rivela che gli operatori sanitari (HCP) preferiscono la tecnologia ai farmaci per il futuro delle cure di secondo livello

EDINBURGO, Scozia e SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--DexCom, Inc. (NASDAQ: DXCM), un leader globale nella biosensibilità del glucosio, oggi ha annunciato il lancio del suo primo rapporto multiregione, il "Dexcom State of Type 2 Report: Access and Attitudes Across Europe and the Middle East" (Rapporto Dexcom sullo stato del diabete di tipo 2: accesso e atteggiamenti in Europa e nel Medio Oriente). Il rapporto ha intervistato oltre 2.500 persone, compresi pazienti affetti da diabete di tipo 2 e professionisti sanitari, in Germania, Italia, Paesi Bassi, Arabia Saudita, Spagna e Regno Unito. I risultati offrono informazioni preziose sull'accesso alle cure e sulle percezioni della tecnologia associata al diabete.

Durante la conferenza, verranno presentati i primi dati in assoluto sulla precisione e sulle prestazioni di Dexcom G7 15 Day,1 che illustreranno una differenza relativa media assoluta (MARD) complessiva dell'8,0%, rendendolo il più preciso sensore CGM.2 Dexcom ha inoltre presentato nuovi prodotti di connettività e presenterà dati aggiuntivi nell'ambito della conferenza, dimostrando i vantaggi di Dexcom CGM per le persone con tutti i tipi di diabete. Gli annunci sono stati fatti alla 18a Conferenza Internazionale sulle Tecnologie Avanzate e i Trattamenti per il Diabete, che si svolge ad Amsterdam dal 19 al 22 marzo.

Rapporto Dexcom sullo stato del diabete di tipo 2: accesso e atteggiamenti in Europa e nel Medio Oriente

Con una premessa dell'International Diabetes Federation Europe (Federazione internazionale del Diabete per l'Europa), e raccomandazioni per migliorare in generale l'accesso all'informazione e alla tecnologia associata al diabete, il rapporto Dexcom State of Type 2 serve da richiamo all'azione per i legislatori. Il documento evidenzia i vantaggi della tecnologia CGM per i 134 milioni4,5 di persone che convivono con il diabete in tutta Europa, nel Medio Oriente e in Nord Africa, dal 90 al 95%6,7 delle quali sono affette da diabete di tipo 2.

La tecnologia, non i farmaci, è il futuro delle cure di tipo 2 : il 52% degli HCP ha classificato l'accesso al CGM e l'informazione come avente il potenziale di aiutare decisamente le persone con diabete di tipo 2 a gestire la loro condizione nei prossimi 10 anni, rispetto al 38%, che ha menzionato farmaci migliori o più efficaci. 8

: il 52% degli HCP ha classificato l'accesso al CGM e l'informazione come avente il potenziale di aiutare decisamente le persone con diabete di tipo 2 a gestire la loro condizione nei prossimi 10 anni, rispetto al 38%, che ha menzionato farmaci migliori o più efficaci. La realtà supera le aspettative con l'utilizzo del CGM: il 77% delle persone affette da diabete di tipo 2 che non aveva utilizzato un CGM in precedenza ha avuto aspettative di miglioramento della vita rispetto al 93% delle persone con diabete di tipo 2 che avevano utilizzato il CGM, riconoscendone l'impatto positivo. 8

il 77% delle persone affette da diabete di tipo 2 che non aveva utilizzato un CGM in precedenza ha avuto aspettative di miglioramento della vita rispetto al 93% delle persone con diabete di tipo 2 che avevano utilizzato il CGM, riconoscendone l'impatto positivo. Gli HCP vedono il CGM come lo "standard di cura": La metà degli HCP ritiene che il CGM dovrebbe essere lo standard di cura per le persone affette da diabete di tipo 2 sia che utilizzino o meno l'insulina per gestire la patologia. Il 96% degli HCP concorda sul fatto che i pazienti che utilizzano terapia insulinica multiniettiva dovrebbero ricevere un CGM e l'86% concorda sul fatto che quanti si affidano all'insulina di base dovrebbero ricevere un CGM. 8

La metà degli HCP ritiene che il CGM dovrebbe essere lo standard di cura per le persone affette da diabete di tipo 2 sia che utilizzino o meno l'insulina per gestire la patologia. Il 96% degli HCP concorda sul fatto che i pazienti che utilizzano terapia insulinica multiniettiva dovrebbero ricevere un CGM e l'86% concorda sul fatto che quanti si affidano all'insulina di base dovrebbero ricevere un CGM. Gli ostacoli all'adozione del CGM e la necessità di migliorare l'accesso: Gli HCP vedono le limitazioni di finanziamento (35%) e i criteri di inclusione ridotti (20%) come le barriere principali all'adozione del CGM. Il 22% degli HCP crede che migliorare l'informazione per le persone affette da diabete di tipo 2 potrebbe far aumentare l'utilizzo del CGM.8

“Con la maggiore attenzione dei legislatori alla trasformazione digitale in ambito sanitario, adesso è il momento di stimolare maggiori investimenti nella tecnologia CGM come componente fondamentale della gestione del diabete di tipo 2”, ha dichiarato Adrian Gut, direttore senior dell'accesso internazionale, della difesa e del valore di Dexcom. “Migliorare l'accessibilità al CGM è essenziale per affrontare la crisi del diabete di tipo 2. Assicurando l'accesso equo a questa tecnologia che cambia la vita, possiamo permettere alle persone con diabete di tipo 2 di assumere il controllo della gestione del diabete, migliorare la qualità della vita e ridurre le complicanze. Questo migliorerà significativamente i risultati della salute pubblica e ridurrà i costi sanitari a lungo termine. Il momento per fare un impatto trasformativo sulle vite di milioni di persone è ora”.

Il rapporto completo Dexcom State of Type 2 (Stato del diabete di tipo 2) è disponibile all'indirizzo https://bit.ly/DexcomATTD2025

I dati dimostrano che Dexcom G7 15 Day1 è l'unico sistema CGM dotato di precisione MARD dell'8,0%2

In una serie di simposi e presentazioni all'ATTD di quest'anno, l'evidenza clinica continuerà a dimostrare l'impatto e il valore del CGM di Dexcom per le persone affette da tutti i tipi di diabete. I dati di valutazione della precisione del nuovo sensore Dexcom G7 15 Day1 verranno presentati il 20 marzo alle ore 13:00 orario CET nella Sala D. Con una MARD dell'8,0%,2 la precisione del Dexcom G7 15 Day supererà quella del Dexcom G7, rendendolo il CGM più preciso. Dexcom G7 15 Day rispetta i criteri iCGM dell'FDA ed è attualmente sottoposto al vaglio dell'FDA.

Il CGM di Dexcom parte dalla base del “marchio di CGM più connesso” con nuove integrazioni annunciate all'ATTD

Dexcom rafforza la sua posizione come il marchio di CGM più connesso al mondo3 integrando Dexcom G7 con il sistema di somministrazione automatica di insulina Omnipod® 5. Dopo la disponibilità negli Stati Uniti nel 2024, Dexcom G7 è oggi disponibile con Omnipod® 5 in Australia e nei Paesi Bassi e verrà lanciato a breve in Belgio, Canada e Svizzera. Dexcom è l'unico marchio di CGM che supporta la condivisione di dati tramite l'app Follow†,* quando il dispositivo è connesso a Omnipod® 5, consentendo agli utenti di sentirsi più sicuri nella gestione del diabete, condividendo i dati glicemici con un massimo di 10 amici, parenti o caregiver.

Dexcom G7 oggi si connette anche direttamente con NovoPen® 6 e NovoPen Echo® Plus in Germania e presto sarà disponibile anche in altri mercati. Integrando perfettamente i dati del CGM di Dexcom e i dati insulinici di NovoPen® 6 e NovoPen Echo® Plus in un'unica applicazione, i professionisti sanitari ottengono una visuale completa e azionabile degli andamenti glicemici e insulinici del paziente. Con funzionalità progettate in modo esclusivo per aiutare a prevenire l'accumulo di insulina e gli errori di dosaggio quando utilizzato con una smart pen, Dexcom G7 offre agli HCP gli strumenti per gestire questi rischi critici con maggiore sicurezza. Questa connessione nuova e innovativa giunge mentre il rapporto Dexcom State of Type 2 rivela che il 100% degli HCP in Germania ritiene che il CGM dovrebbe essere lo standard di cura per coloro che curano il diabete di tipo 2 con MDI (terapia insulinica multiniettiva).8

Per maggiori informazioni sulle presentazioni Dexcom all'ATTD e per registrarsi per partecipare alla conferenza in modalità virtuale, visitare il sito https://attd.kenes.com/ . Per leggere il Dexcom State of Type 2 Report, visitare il sito https://bit.ly/DexcomATTD2025 .

Informazioni su DexCom, Inc.

Dexcom consente alle persone di assumere il controllo della propria salute attraverso un'innovativa tecnologia di biosensing. Fondata nel 1999, Dexcom è stata pioniere e ha stabilito lo standard nel biosensing del glucosio per oltre 25 anni. La sua tecnologia ha trasformato il modo in cui le persone gestiscono il diabete, tengono traccia del trend del glucosio e comprendono la salute metabolica generale, aiutando gli utenti a prendere il controllo e a vivere con più fiducia.

Dexcom. Discover what you’re made of. Per maggiori informazioni, visitare il sito dell'azienda all'indirizzo www.dexcom.com.

Per saperne di più sull'integrazione e la compatibilità della pompa insulinica con i sistemi CGM di Dexcom, visitare Dexcom.com/integrate. I dispositivi smart sono venduti separatamente. Per un elenco di dispositivi compatibili, visitare Dexcom.com/compatibility.

† Gli utenti devono sempre confermare le letture e il trend glicemico sull'app Dexcom G7 o sul ricevitore prima di prendere decisioni terapeutiche.

* Sono necessarie inoltre l'app Follow di Dexcom e una connessione internet.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.