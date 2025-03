Bregal Milestone kondigt een strategische groei-investering in Ridango aan

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Bregal Milestone, een vooraanstaand Europees private equity-bedrijf gespecialiseerd in softwaregroei, kondigde vandaag een strategische groei-investering aan in een meerderheidsbelang in Ridango, een internationale leverancier van missiekritieke software voor openbaar vervoer. Deze investering werd gedaan in partnerschap met oprichter Erki Lipre en het beheersteam van Ridango. Er werden geen voorwaarden voor de transactie vrijgegeven.

Ridango werd in 2009 opgericht en is op vandaag wereldmarktleider in intelligente transportsoftware voor autoriteiten die instaan voor openbaar vervoer, gemeenten, steden en uitbaters van privévervoer. Ridango heeft een van ’s werelds toonaangevende geïntegreerde controlesoftwarteplatformen voor geautomatiseerde ticketing en operaties tot stand gebracht, die ten dienste staat van meer dan 150 klanten in meer dan 25 landen verspreid over vijf werelddelen.

