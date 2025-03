Xsolla und Ukie kündigen auf der GDC 2025 eine Partnerschaft an, um Spieleentwickler im Vereinigten Königreich und in der gesamten EMEA-Region zu stärken

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Videospielhandel, ist stolz darauf, mit UK Interactive Entertainment (Ukie), dem Branchenverband des Vereinigten Königreichs, zusammenzuarbeiten. Diese strategische Zusammenarbeit ernennt Xsolla zum offiziellen Monetarisierungspartner und exklusiven Programmsponsor von Ukie und bekräftigt das Engagement des Unternehmens, Spieleentwicklern die Tools, Dienstleistungen und Lösungen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um auf dem sich schnell entwickelnden Spielemarkt von heute erfolgreich zu sein.

Das Hauptziel dieser Partnerschaft besteht darin, eine neue Zusammenarbeit zu schaffen, die ein exklusives Programm bietet, das die einzigartigen Stärken und Fähigkeiten von Xsolla bei der Monetarisierung und Kommerzialisierung von Spielen aufzeigt. Durch die Konzentration auf kommerzielle Exzellenz zielt die Partnerschaft darauf ab, den langfristigen Erfolg der britischen Videospielindustrie zu verändern und nachhaltiges Wachstum und Innovation zu fördern. Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit das Vertrauen von Regierungsstellen, Investoren und wichtigen Interessengruppen stärken und das Potenzial Großbritanniens als globaler Marktführer im Videospielsektor aufzeigen.

Um diese Ziele zu erreichen, werden Xsolla und Ukie eine Reihe gezielter Aktivierungen im gesamten Vereinigten Königreich durchführen, die darauf abzielen, Spieleentwickler direkt zu unterstützen und zu stärken. Eine Schlüsselinitiative wird ein Programm mit Aktivierungen im gesamten Vereinigten Königreich sein, das maßgeschneiderte Workshops im Rahmen der neuen Supercharged Sessions von Ukie umfasst. Im Rahmen dieser Bemühungen wird Ukie zwei maßgeschneiderte Workshops für Xsolla an zwei verschiedenen Spielezentren im Vereinigten Königreich durchführen und leiten und Entwickler mit dem Wissen und den Werkzeugen ausstatten, um den kommerziellen Erfolg zu maximieren.

Zusätzlich zu den Initiativen im Vereinigten Königreich umfasst die Partnerschaft eine strategische Aktivierung auf der Gamescom, einer der größten Gaming-Veranstaltungen der Welt. Diese Präsenz wird die innovativen Lösungen von Xsolla präsentieren, internationale Verbindungen stärken und die Position des Vereinigten Königreichs als globaler Marktführer in der Spieleentwicklung festigen. Im Laufe des Jahres werden Xsolla und Ukie weitere Möglichkeiten zur Unterstützung der britischen Spieleindustrie durch zusätzliche Aktivierungen und Community-Engagements ausloten.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Ukie, einer führenden Stimme in der britischen Spieleindustrie“, sagte Chris Meredith, Senior Vice President of Business Development - EMEA bei Xsolla. „Durch diese Zusammenarbeit können wir Entwicklern mit Sitz im Vereinigten Königreich dabei helfen, neue Einnahmequellen zu erschließen und den Monetarisierungsprozess zu optimieren. Bei Xsolla sind wir bestrebt, Entwicklern eine nahtlose, skalierbare Erfahrung zu bieten, und durch die Zusammenarbeit mit Ukie können wir unsere Unterstützung auf eine lebendige Gemeinschaft von Gaming-Profis ausweiten.“

Nick Poole, CEO von Ukie, fügte hinzu: „Diese Partnerschaft mit Xsolla ist eine spannende Entwicklung für unsere Mitglieder. Da sich die Videospiellandschaft ständig weiterentwickelt, müssen Entwickler Zugang zu den besten Tools haben, um ihr finanzielles Wachstum zu unterstützen. Mit Xsollas Expertise in den Bereichen Monetarisierung und globale Zahlungslösungen sind Ukie-Mitglieder bestens positioniert, um auf nationalen und internationalen Märkten erfolgreich zu sein.“

„2025 suchen wir die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Branche, um Videospielentwickler aller Größen und aus allen Regionen der Welt miteinander zu vernetzen und Vertriebs-, Monetarisierungs- und Zahlungslösungen bereitzustellen, die Entwicklern dabei helfen, ein erfolgreiches Gaming-Geschäft aufzubauen“, so Berkley Egenes, Chief Marketing & Growth Officer bei Xsolla. „Wir sind weiterhin bestrebt, der Videospielbranche Zugang zu verschaffen und Möglichkeiten zu eröffnen. Wir freuen uns darauf, mit Ukie und seinen Mitgliedsunternehmen und Einzelpersonen im Vereinigten Königreich und darüber hinaus in Kontakt zu treten und eine langfristige Beziehung aufzubauen.“

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit und Partnerschaft werden Ukie und Xsolla maßgeschneiderte Programme, Veranstaltungen und Möglichkeiten für Spieleentwickler schaffen, um die Herausforderungen und Chancen, mit denen sie in der wachsenden Videospielbranche konfrontiert sind, zu teilen. Ein vollständiger Zeitplan für die Aktivitäten wird 2025 und darüber hinaus von Ukie und Xsolla bekannt gegeben, da es ihre Aufgabe ist, Möglichkeiten für die Spielebranche zusammenzubringen und das Wachstum von Spielunternehmen im Vereinigten Königreich und in Europa zu fördern.

Über Xsolla

Xsolla ist ein führendes globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen mit einem robusten und leistungsstarken Set an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -verlegern jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und über mehrere Plattformen hinweg zu finanzieren, zu vermarkten, zu veröffentlichen und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Bereich Spielehandel hat sich Xsolla zum Ziel gesetzt, die inhärente Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Der Hauptsitz und die eingetragene Niederlassung befinden sich in Los Angeles, Kalifornien, mit Büros in London, Berlin, Seoul, Beijing, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal und Städten auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

Über Ukie

Ukie (UK Interactive Entertainment) ist der Branchenverband der britischen Spiele- und interaktiven Unterhaltungsindustrie und vertritt Entwickler, Verleger, Dienstleistungsunternehmen und E-Sport-Organisationen aus dem gesamten Sektor. Ukie vertritt über 700 Spieleunternehmen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Wachstum und den Erfolg der britischen Spieleindustrie zu fördern, indem es ihren Beitrag zur Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft auf globaler Ebene hervorhebt.

Ukie fördert Talente, indem es die Entwicklung von Fähigkeiten, Bildung und Karrierewege unterstützt, um Potenziale zu erschließen. Es belebt die Branche, indem es Wachstum, Innovation und Nachhaltigkeit in der gesamten Branche vorantreibt. Und es wertet Spiele auf, indem es ihren kulturellen und wirtschaftlichen Wert sowohl im Inland als auch international fördert. Durch Initiativen wie „Raise The Game“, „Digital Schoolhouse“ und „Ask About Games“ stellt Ukie sicher, dass jeder, überall, von der sozialen, kulturellen und pädagogischen Kraft von Videospielen und interaktiver Unterhaltung profitiert.

Weitere Informationen finden Sie unter ukie.org.uk.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.