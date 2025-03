Bregal Milestone meldet strategische Wachstumsinvestition in Ridango

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Bregal Milestone, eine führende europäische Software-Private-Equity-Firma, gab heute eine strategische, wachstumsorientierte Mehrheitsbeteiligung an Ridango bekannt, einem globalen Anbieter unternehmenskritischer Software für den öffentlichen Nahverkehr. Die Investition erfolgt gemeinsam mit Gründer Erki Lipre und dem Führungsteam von Ridango. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht offengelegt.

Ridango wurde 2009 gegründet und ist ein globaler Marktführer im Bereich intelligente Transportsoftware für öffentliche Verkehrsbetriebe, Kommunen, Städte und private Verkehrsbetreiber. Ridango hat eine der weltweit führenden integrierten Softwareplattformen für automatisierte Bezahlung und Betriebssteuerung entwickelt, die von mehr als 150 Kunden in über 25 Ländern auf fünf Kontinenten genutzt wird. Die moderne Software des Unternehmens bietet End-to-End-Transportmanagementdienste, vom Account-based Ticketing bis zur kontaktlosen Kartenzahlung, Echtzeit-Fahrgastinformationen und automatisierte Fahrzeugortung, für einen besseren Nahverkehr, präzisere Echtzeittransparenz und eine höhere Fahrgastzufriedenheit.

Durch die operative und finanzielle Unterstützung von Bregal Milestone möchte Ridango sein organisches und anorganisches Wachstum beschleunigen. Nach der zunehmenden Kundenaktivität in Schweden, darunter Kundenneugewinne aus Västtrafik, Sörmlandstrafiken und Västmanlandstrafiken, wird das Unternehmen von seinem neuen europäischen Sitz in Schweden aus operieren, sowie aus seinen F&E-Zentren in Estland und Slowenien und seinen regionalen Vertriebs- und Marketingzentren, nachdem auch im Nahen Osten (VAE, Katar und Saudi-Arabien) und in APAC (Singapur und Hong Kong) neue Kunden gewonnen werden konnten.

„Unsere Partnerschaft mit Bregal Milestone ist ein bedeutender nächster Schritt in unserer Wachstumsstrategie. Wir danken herzlich unseren vorherigen Investoren, BaltCap Private Equity, und freuen uns auf die proaktive Unterstützung und Expertise von Bregal Milestone und dem internen Wertschöpfungsteam, Milestone Performance Partners, die zur Beschleunigung unserer Investition in Technologie der nächsten Generation und unserer GTM-Aktivität in neuen Märkten beitragen werden“, sagte Erki Lipre, Gründer und CEO von Ridango. „Der öffentliche Nahverkehr steht im Mittelpunkt einer nachhaltigen Stadtentwicklung, und das Team bei Ridango setzt sich unermüdlich dafür ein, fortschrittlichste Lösungen bereitzustellen, um Verkehrsnetzwerke zu modernisieren und zukunftsfest zu machen.“

„Durch das beharrliche Engagement für Innovation hat sich Ridango als Softwarebetriebssystem erster Wahl für Verkehrsbetriebe etabliert, die das Bezahlsystem modernisieren und das Fahrgasterlebnis optimieren möchten“, fügte Cyrus Shey, Managing Partner bei Bregal Milestone, hinzu. „Wir beobachten einen starken säkularen Rückenwind, da private Verkehrsbetreiber und öffentliche Schienenverkehrs- und Massentransportträger Investitionen in die Digitalisierung beschleunigen. Untermauert wird dies durch den beschleunigten Wechsel vom kartenbasierten Ticketing zu Systemen für Account-based Ticketing. Wir freuen uns sehr darauf, mit Erki und seine Führungsteam zusammenzuarbeiten, um Ridango bei der Vermarktung dieser Megatrends zu unterstützen.“

Sebastian Charpentier, Principal bei Bregal Milestone, fügte hinzu: „Wir fühlen uns geehrt, diese strategische Partnerschaft mit Ridango eingehen zu können, einem Unternehmen, das kontinuierlich Innovation fördert und Kundenservice bereitstellt, und zwar mit den unserer Ansicht nach fortschrittlichsten End-to-End-Verkehrssoftwareangeboten, die KI-gestützte prädiktive Analysen und cloudbasierte Bezahlung integrieren. Wir glauben, dass Ridango optimal positioniert ist, um die digitale Transformation für öffentliche Verkehrsbehörden und -betreiber anzuführen, und einen nachhaltigen langfristigen Wert für die Gemeinschaften zu schaffen, in denen das Unternehmen tätig ist.“

White & Case war Rechtsberater und Deloitte Finanzberater für Bregal Milestone. Sorainen war Rechtsberater für Ridango.

Die Transaktion wird abgeschlossen, sobald die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt wurden.

Über Bregal Milestone

Bregal Milestone ist ein führendes Private Equity-Unternehmen. Seit seiner Gründung wurde Kapital in Höhe von €1,3 Milliarden beschafft. Das Unternehmen stellt Wachstumskapital zur Verfügung und bietet strategische Unterstützung für führende Technologieunternehmen. Bregal Milestone ist Teil von Bregal Investments, einer führenden globalen Investmentplattform, die mehr als €19 Milliarden an Vermögen verwaltet. Bregal Milestone wurde von GrowthCap als eines der Top Growth Equity-Firmen des Jahres 2024 ausgezeichnet. Mehr Informationen finden Sie unter www.bregalmilestone.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Ridango

Ridango ist weltweit das bevorzugte Softwarebetriebssystem für öffentliche Verkehrsdienstleister. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf automatisierter Bezahlung (Automated Fare Collection, AFC), Echtzeit-Fahrgastinformationssystemen, automatischer Fahrzeugstandortverfolgung (AVL) und Mobility-as-a-Service(MaaS)-Technologie. Das Unternehmen verbessert gemeinsam mit Verkehrsbehörden und -betreibern die Effizienz, Zugänglichkeit und Nachhaltigkeit des öffentlichen Nahverkehrs für Kunden und Betreiber.

