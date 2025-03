Bregal Milestone annonce un investissement stratégique de croissance dans Ridango

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Bregal Milestone, l'une des principales sociétés européennes de capital-investissement spécialisées dans la croissance de logiciels, a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique majoritaire dans Ridango, fournisseur mondial de logiciels essentiels pour les transports publics. L'investissement est réalisé en partenariat avec le fondateur Erki Lipre et l'équipe de direction de Ridango. Les conditions de la transaction n'ont pas été révélées.

Fondée en 2009, Ridango est un leader mondial des logiciels de transport intelligent destinés aux autorités organisatrices de transports publics, aux municipalités, aux villes et aux opérateurs de transports privés. Ridango a créé l'une des principales plateformes logicielles intégrées de la perception automatique de billets et de contrôle des opérations, comprenant plus de 150 clients dans plus de 25 pays sur les cinq continents. Le logiciel moderne de la société fournit des services de gestion des transports publics de bout en bout, de la perception automatique de billets basé sur compte à l'acceptation des cartes bancaires sans contact, en passant par l'information en temps réel des passagers et la gestion des opérations de localisation automatique des véhicules, afin d'offrir de meilleurs services de transports publics, une visibilité en temps réel plus précise et une plus grande satisfaction des passagers.

Avec le soutien opérationnel et financier de Bregal Milestone, Ridango vise à accélérer sa croissance organique et inorganique. Suite à l'accélération de l'activité client en Suède, notamment l'ajout de clients de Västtrafik, Sörmlandstrafiken et Västmanlandstrafiken, la société opérera à partir de son nouveau siège européen en Suède, de ses centres de R&D en Estonie et en Slovénie, et de ses centres régionaux de vente et de marketing, suite à l'ajout de clients importants au Moyen-Orient (Émirats arabes unis, Qatar et Arabie saoudite) et dans la région Asie-Pacifique (Singapour et Hong Kong).

« Notre partenariat avec Bregal Milestone marque une nouvelle étape importante dans notre stratégie de croissance. Nous tenons à remercier sincèrement nos investisseurs précédents, BaltCap Private Equity, et nous nous réjouissons du soutien proactif, de l'expertise de Bregal Milestone et de son équipe interne de création de valeur, Milestone Performance Partners, qui nous aideront à accélérer nos investissements dans les technologies de nouvelle génération et à accélérer notre activité GTM sur de nouveaux marchés », a déclaré Erki Lipre, fondateur et CEO de Ridango. « Les transports publics sont au cœur du développement urbain durable, et l'équipe de Ridango s'engage inlassablement à fournir les solutions les plus avancées qui permettront de moderniser les réseaux de transport à l'avenir ».

« Le solide engagement de Ridango en matière d'innovation lui a permis de se positionner comme un système d'exploitation logiciel privilégié pour les opérateurs de transport en commun qui cherchent à moderniser la perception automatique de billets et à optimiser l'expérience des passagers », a ajouté Cyrus Shey, associé directeur chez Bregal Milestone. « Nous constatons de forts vents arrières séculaires car les opérateurs de transport privé et les opérateurs de transport public ferroviaire et de transport de masse accélèrent leurs investissements dans la numérisation, soutenus par le passage accéléré de la billetterie par carte à des systèmes de billetterie sur compte, et nous sommes très heureux de nous associer à Erki et à son équipe de direction pour aider Ridango à profiter de ces mégatendances ».

Sebastian Charpentier, directeur chez Bregal Milestone, ajoute : « C'est un honneur pour nous de nouer ce partenariat stratégique avec Ridango, une entreprise qui continue de favoriser l'innovation et de fournir un service client à l'aide de ce que nous considérons comme les offres logicielles de transport en commun de bout en bout les plus avancées, dotées d'analyses prédictives alimentées par l'IA et d'un système de perception de billets dans le cloud. Nous pensons que Ridango est particulièrement bien placée pour mener la transformation numérique auprès des autorités organisatrices de transports publics et des opérateurs, ce qui permettra de créer une valeur durable à long terme dans les collectivités locales où elles seront opérationnelles ».

White & Case a agi en tant que conseiller juridique et Deloitte en tant que conseiller financier pour Bregal Milestone. Sorainen a agi comme conseiller juridique de Ridango.

La transaction sera finalisée après obtention des autorisations réglementaires requises.

À propos de Bregal Milestone

Bregal Milestone est une société leader de capital-investissement dans le domaine des logiciels et des technologies, qui a levé environ 1,3 milliard d'euros de capitaux depuis sa création. La société fournit du capital de croissance et un soutien opérationnel pour créer des entreprises technologiques leaders sur le marché. Bregal Milestone fait partie de Bregal Investments, une plateforme d'investissement leader au niveau mondial qui gère plus de 19 milliards d'euros d'actifs. Bregal Milestone a été reconnue par GrowthCap comme l'une des meilleures sociétés de capital-développement de 2024. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.bregalmilestone.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Ridango

Ridango est le système d'exploitation logiciel privilégié pour les fournisseurs de transports publics dans le monde entier, spécialisé dans la perception automatique de billets (« AFC »), les systèmes d'information des passagers en temps réel, le suivi automatique de la localisation des véhicules (« AVL ») et la technologie de mobilité en tant que service (« MaaS »). L'entreprise travaille en partenariat avec les autorités organisatrices de transports et les opérateurs pour améliorer l'efficacité, l'accessibilité et la durabilité des transports publics, qu'il s'agisse des clients ou des opérateurs.

