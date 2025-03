Bregal Milestone annuncia un investimento di crescita strategico in Ridango

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Bregal Milestone, una delle principali società europee di private equity per la crescita nel settore software, oggi ha annunciato un importante investimento di crescita strategico in Ridango, una software house globale che sviluppa applicazioni cruciali per il settore del trasporto pubblico. L’investimento è stato effettuato in collaborazione con il fondatore Erki Lipre e il gruppo dirigente Ridango. I termini dell’operazione non sono stati comunicati.

Fondata nel 2009, Ridango è un’azienda di prestigio di livello internazionale nello sviluppo di software per il trasporto intelligente pensato per autorità dei trasporti pubblici, municipalità, città e operatori di trasporto privato. Ridango ha creato una delle principali piattaforme software al mondo per il controllo automatizzato delle operazioni e della raccolta degli introiti dai prezzi dei biglietti, servendo oltre 150 clienti in più di 25 paesi di cinque continenti.

