Xsolla y Ukie anuncian su asociación en GDC 2025 para ayudar a los desarrolladores de juegos del Reino Unido y de toda la región EMEA

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, líder internacional en el comercio de videojuegos, tiene el placer de asociarse con UK Interactive Entertainment (Ukie), el organismo comercial del sector en el Reino Unido. Esta colaboración estratégica nombra a Xsolla socio oficial de monetización de Ukie y patrocinador exclusivo de programación, lo que reafirma su compromiso de proporcionar a los desarrolladores de juegos las herramientas, los servicios y las soluciones necesarias para tener éxito en el mercado actual de los juegos en constante evolución.

El objetivo principal de esta asociación es crear una nueva colaboración que ofrezca un programa exclusivo y muestre tanto los puntos fuertes como las capacidades únicas de Xsolla para la monetización y la comercialización de juegos. Al centrarse en la excelencia comercial, la asociación pretende transformar el éxito a largo plazo de la industria británica de los videojuegos y fomentar el crecimiento sostenible y la innovación. Además, la colaboración pretende infundir confianza entre los organismos gubernamentales, los inversores y las principales partes interesadas, además de demostrar el potencial del Reino Unido como líder internacional en el sector de los videojuegos.

Para alcanzar estos objetivos, Xsolla y Ukie llevarán a cabo una serie de actividades específicas en todo el Reino Unido, diseñadas para apoyar y ayudar directamente a los desarrolladores de juegos. Una de las iniciativas clave será un programa de actividades en todo el Reino Unido, que incluirá talleres personalizados impartidos a través de las nuevas Supercharged Sessions de Ukie. Como parte de esta iniciativa, Ukie organizará e impartirá dos talleres personalizados de Xsolla en dos centros de juegos diferentes del Reino Unido y dotará a los desarrolladores de los conocimientos y herramientas necesarios para alcanzar el máximo éxito comercial.

Además de las iniciativas en el Reino Unido, la asociación incluirá una actividad estratégica en Gamescom, uno de los mayores eventos de videojuegos del mundo. De este modo, se mostrarán las soluciones de vanguardia de Xsolla, se fortalecerán las conexiones internacionales y se reforzará la posición del Reino Unido como líder internacional en el desarrollo de juegos. A lo largo del año, Xsolla y Ukie explorarán nuevas oportunidades para apoyar a la industria de los videojuegos del Reino Unido a través de otras actividades y encuentros con la comunidad.

«Nos complace mucho asociarnos con Ukie, un referente en el sector de los juegos del Reino Unido», ha declarado Chris Meredith, vicepresidente sénior de Desarrollo de negocio de EMEA de Xsolla. «Esta colaboración nos permite ayudar a los desarrolladores con sede en el Reino Unido a descubrir nuevas oportunidades de ingresos y agilizar el proceso de monetización. En Xsolla, nos comprometemos a proporcionar una experiencia fluida y ampliable para los desarrolladores, y trabajar con Ukie nos permite ampliar nuestro respaldo a una comunidad dinámica de profesionales del juego».

Nick Poole, director general de Ukie, añadió: «Esta asociación con Xsolla es un gran avance para nuestros miembros. A medida que el panorama de los videojuegos sigue evolucionando, los desarrolladores deben tener acceso a las mejores herramientas para contribuir a su crecimiento financiero. Con la experiencia de Xsolla en monetización y soluciones de pago internacionales, los miembros de Ukie están muy bien posicionados para prosperar en los mercados nacionales e internacionales».

«En 2025, buscamos socios en la industria para colaborar y ayudar a conectar con los desarrolladores de videojuegos de todos los tamaños y de todas las regiones del mundo para proporcionar soluciones de distribución, monetización y pago para ayudar a los desarrolladores a que creen negocios de juegos exitosos», Berkley Egenes, director de Marketing y Crecimiento de Xsolla. «Seguimos comprometidos a proporcionar acceso y ofrecer oportunidades a la industria del videojuego. Esperamos establecer conexiones y construir una relación duradera con Ukie y sus empresas miembros, así como también con particulares del Reino Unido y más allá».

A través de esta colaboración y asociación, Ukie y Xsolla crearán una programación personalizada, eventos y oportunidades para que los desarrolladores de juegos compartan los retos y oportunidades que se les presentan en la creciente industria del videojuego. Ukie y Xsolla compartirán un programa completo de actividades en 2025 y más adelante, ya que su misión es ofrecer oportunidades a la industria del videojuego y ayudar a estimular el crecimiento de las empresas de videojuegos en el Reino Unido y en Europa.

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa líder mundial en la comercialización de videojuegos con un sólido y potente conjunto de herramientas y servicios diseñados específicamente para el sector. Desde su fundación en 2005, Xsolla ha ayudado a miles de desarrolladores y editores de juegos de todos los tamaños a financiar, comercializar, lanzar y monetizar sus juegos a nivel mundial y en distintas plataformas. Como líder innovador en el comercio de videojuegos, la misión de Xsolla es resolver las complejidades inherentes a la distribución, comercialización y monetización globales para ayudar a nuestros socios a llegar a más ubicaciones geográficas, generar mayores ingresos y crear relaciones con jugadores de todo el mundo. Fundada y con sede principal en Los Ángeles, California, tiene oficinas en Londres, Berlín, Seúl, Pekín, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal y ciudades de todo el mundo.

Para obtener más información, visite xsolla.com

Acerca de Ukie

Ukie (UK Interactive Entertainment) es el organismo comercial de la industria británica de los juegos y el entretenimiento interactivo, y representa a desarrolladores, editores, empresas de servicios y organizaciones de deportes electrónicos de todo el sector. La misión de Ukie, que representa a más de 700 empresas del sector, es fomentar el crecimiento y el éxito de la industria británica de los juegos al defender su contribución a la cultura, la sociedad y la economía a escala internacional.

Ukie potencia el talento al apoyar el desarrollo de competencias, la educación y las trayectorias profesionales para desarrollar el potencial. Dinamiza la industria al impulsar el crecimiento, la innovación y la sostenibilidad de todo el sector. Y revaloriza los juegos al promover su valor cultural y económico tanto a escala nacional como internacional. A través de iniciativas como Raise The Game, Digital Schoolhouse y Ask About Games, Ukie garantiza que todo el mundo, en todas partes, se beneficie del poder social, cultural y educativo de los videojuegos y el entretenimiento interactivo.

Para obtener más información, visite ukie.org.uk.

