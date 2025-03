Xsolla en Ukie kondigen tijdens GDC 2025 een partnerschap aan om gameontwikkelaars in het Verenigd Koninkrijk en in de EMEA mondiger te maken

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een toonaangevend wereldwijd bedrijf voor de handel in videogames, gaat trots als partner in zee met UK Interactive Entertainment (Ukie), de handelsorganisatie van de sector in het Verenigd Koninkrijk. In deze strategische samenwerking treedt Xsolla op als Ukie's officiële monetisatiepartner en exclusieve programmeringssponsor, om hun engagement te versterken om gameontwikkelaars de tools, services en oplossingen te verschaffen die zij nodig hebben om in de snel evoluerende gamingmarkt van vandaag te gedijen.

Het primaire doel van dit partnerschap is om een nieuwe samenwerking tot stand te brengen die een exclusief programma aanbiedt, waarmee Xsolla’s unieke sterke punten en capaciteiten op gebied van monetisatie en commercialisatie in games wordt aangetoond. Door de aandacht op commerciële uitmuntendheid te richten, beoogt het partnerschap om het succes van de UK videogamesector, dat al vele jaren standhoudt, te transformeren om duurzame groei en innovatie te bevorderen. Verder wil de samenwerking vertrouwen opbouwen onder overheidsinstanties, investeerders en belangrijke stakeholders, om het potentieel van de UK als wereldleider in de videogamesector aan te tonen.

Om deze doelstellingen te bereiken, zullen Xsolla en Ukie een aantal doelgerichte activeringen implementeren in de UK, ontworpen om gameontwikkelaars rechtstreeks te steunen en mondiger te maken. Een belangrijk initiatief wordt een programma voor activeringen in de hele UK, inclusief op maat ontwikkelde workshops die in Ukie’s nieuwe Supercharged Sessions zullen worden gegeven. In het kader van deze inspanning, zal Ukie twee op maat ontwikkelde workshops voor Xsolla beheren en aanbieden op twee verschillende gamehubs in de UK, om ontwikkelaars van de nodige kennis en tools te voorzien om commercieel succes te maximaliseren.

Naast de initiatieven die in de UK plaatsvinden, omvat het partnerschap ook een strategische activering tijdens Gamescom, een van de grootste gamingevents ter wereld. Bij deze gelegenheid worden Xsolla’s baanbrekende oplossingen gedemonstreerd, worden internationale connecties aangehaald en wordt de positie van de UK als wereldleider op gebied van ontwikkeling van games verstevigd. Het hele jaar door zullen Xsolla en Ukie andere mogelijkheden aftasten om de gamesector van de UK te steunen aan de hand van aanvullende activeringen en gemeenschapsengagementen.

“We zijn opgetogen om samen te werken met Ukie, de leidende kracht in de gamesector van de UK,” verklaart Chris Meredith, Senior Vice President of Business Development - EMEA van Xsolla. “Via deze samenwerking kunnen we ontwikkelaars actief vanuit de UK helpen om mogelijkheiden voor nieuwe inkomsten te ontsluiten en het monetisatieproces te stroomlijnen. Bij Xsolla streven we ernaar om ontwikkelaars een probleemloze, schaalbare ervaring te bieden. Door met Ukie samen te werken, kunnen we onze steun verder uitbreiden naar een bruisende gemeenschap van gamingprofessionals.”

Nick Poole, CEO van Ukie, voegt hieraan toe: “Dit partnerschap met Xsolla is een zeer interessante ontwikkeling voor onze leden. Omdat het landschap van videogames voortdurend evolueert, moeten ontwikkelaars toegang hebben tot de beste tools om hun financiële groei te ondersteunen. Met Xsolla’s expertise in monetisatie en wereldwijde betaaloplossingen, zitten leden van Ukie stevig in de startblokken om op de binnenlandse en buitenlandse markten te gedijen.”

“In 2025 zijn we op zoek naar partners in de sector om mee samen te werken en te helpen met videogameontwikkelaars van elke omvang en uit elke regio van de hele wereld te verbinden om distributie, monetisatie en betaaloplossingen aan te bieden teneinde ontwikkelaars te helpen een succesvolle gaming business tot stand te brengen,” aldus Berkley Egenes, Chief Marketing & Growth Officer van Xsolla. “We blijven ons inzetten om toegang te bieden en mogelijkheden voor de sector van videogames bijeen te brengen. We kijken ernaar uit om connecties te leggen en een langdurige relatie met Ukie en haar aangesloten bedrijven en mensen in de UK en daarbuiten tot stand te brengen.”

Via deze samenwerking en dit partnerschap zullen Ukie en Xsolla aangepaste programmering, events en mogelijkheden voor gameontwikkelaars creëren om de uitdagingen en kansen te delen die zij in de groeiende videogamesector tegenkomen. Een volledige planning van activiteiten wordt door Ukie en Xsolla gedeeld in 2025 en ook daarna, gezien hun missie erin bestaat om kansen bijeen te brengen voor de gamingindustrie en te helpen om de groei van gamingbedrijven in de UK en Europa te stimuleren.

Over Xsolla

Xsolla is een toonaangevend wereldwijd bedrijf voor de handel in videogames met een robuuste en krachtige set tools en services die speciaal voor de branche zijn ontworpen. Sinds de oprichting in 2005 heeft Xsolla duizenden game-ontwikkelaars en -uitgevers van elke omvang geholpen bij het financieren, op de markt brengen, lanceren en genereren van inkomsten met hun games wereldwijd en op meerdere platforms. Als innovatieve leider op het gebied van game-commerce is het de missie van Xsolla om de inherente complexiteit van wereldwijde distributie, marketing en het genereren van inkomsten op te lossen, zodat onze partners meer geografische gebieden kunnen bereiken, meer inkomsten kunnen genereren en relaties kunnen opbouwen met gamers over de hele wereld. Xsolla heeft zijn hoofdkantoor en vestiging in Los Angeles, Californië, en kantoren in Londen, Berlijn, Seoul, Beijing, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal en steden over de hele wereld.

Meer informatie: xsolla.com

Over Ukie

Ukie (UK Interactive Entertainment) is de handelsorganisatie voor de games- en interactieve entertainmentsector van de UK, die ontwikkelaars, uitgevers, servicebedrijven en e-sportorganisaties binnen de sector vertegenwoordigt. Als vertegenwoordiger van meer dan 700 ondernemingen actief in games, bestaat Ukie’s missie erin om de groei en het succes van de UK gamesector op volle toeren te brengen door op te komen voor haar bijdrage aan cultuur, de maatschappij en de economie op wereldwijde schaal.

Ukie bevordert talent door steun te geven aan de ontwikkeling van vaardigheden, onderwijs en loopbanen om potentieel te ontsluiten. Het wakkert de sector aan door groei, innovatie en duurzaamheid in de hele sector te bevorderen. En het brengt games in hoger aanzien door de culturele en economische waarde ervan zowel in het binnenland als in het buitenland te promoten. Via initiatieven zoals Raise The Game, Digital Schoolhouse en Ask About Games, zorgt Ukie ervoor dat iedereen overal voordelen haalt uit de maatschappelijke, culturele en opvoedkundige kracht van videogames en interactieve entertainment.

Meer informatie: ukie.org.uk.

