iFIT lancia la prima cyclette per NordicTrack Tour de France in un’edizione limitata

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--NordicTrack + iFIT presenta la prima cyclette Tour de France con licenza d’uso ufficiale. Progettata per gli appassionati del ciclismo che desiderano provare le emozioni del Tour, questa cyclette intelligente consente di accedere a sessioni di allenamento immersive di alto livello da casa tramite iFIT.

Una cyclette pensata per un’esperienza immersiva unica

Il Tour de France, un leggendario evento ciclistico, rappresenta passione, prestazioni e automiglioramento. Ispirata da questa iconica gara, la cyclette NordicTrack Tour de France combina un design emblematico con una tecnologia all’avanguardia. Questa cyclette intelligente trasporta gli appassionati del ciclismo in percorsi famosi per consentire di allenarsi insieme a ciclisti universalmente noti.

"Siamo orgogliosi di avere creato l’unica cyclette Tour de France con licenza d’uso ufficiale disponibile sul mercato, per offrire agli appassionati del ciclismo un’esperienza di allenamento immersiva e autentica. Grazie alla tecnologia iFIT, ogni pedalata avvicina alla sensazione dei ciclisti del Tour – il tutto dal comfort della propria abitazione", commenta Bart Muller, Chief International Officer iFIT.

L’app iFIT consente di pedalare insieme ad atleti leggendari attraverso paesaggi mozzafiato, come le montagne di Maiorca, in compagnia di alcuni dei migliori ciclisti al mondo. Il programma offre 20 sessioni con allenatori professionisti per aiutare a conseguire e mantenere una forma fisica ottimale. Il famoso ciclista e allenatore professionista Kevin Poulton ha progettato un efficace programma che incorpora sessioni che prevedono sia l’uso della cyclette sia esercizi separati per migliorare le prestazioni. Leggendari ciclisti quali Nicholas Roche, Jens Voigt, Bradley Wiggins, Coryn Labecki e Dani Rowe motivano gli amatori del ciclismo a condividere le loro esperienze nel corso del programma di allenamento.

“Siamo lieti di avere l’opportunità di annunciare il lancio della nuova cyclette NordicTrack Tour de France con licenza d’uso ufficiale”, aggiunge Julien Goupil, Direttore media e partnership presso A.S.O. “NordicTrack è un partner storico del Tour de France e con questa cyclette con licenza d’uso ufficiale porta l’energia della gara ciclistica più famosa del mondo nelle case degli appassionati del ciclismo in tutto il mondo.

Dotata di cambio digitale e ruota libera nonché di manubrio in stile da strada, questa cyclette riproduce le sensazioni che si provano andando in bicicletta all’aperto. Le regolazioni precise della posizione e i pedali intercambiabili assicurano un comfort ottimale e la personalizzazione. Grazie al cambio digitale personalizzabile e al pacco pignoni regolabile fino a 13 pignoni, la cyclette NordicTrack Tour è adattabile a diverse intensità di allenamento. La modalità“regolala e non pensarci più” consente di impostare un valore della potenza in watt e la cyclette regolerà automaticamente la resistenza per mantenere le prestazioni al livello desiderato.

Disponibile in edizione limitata, questa cyclette è stata progettata per offrire agli appassionati del Tour de France la più avanzata esperienza ginnica nella propria abitazione.

Prezzo raccomandato: €2.999

€2.999 Disponibilità: immediata dal sito https://www.nordictrack.fr/velo-appartement/velo-indoor-nordictrack-tour-de-france

Contattateci per maggiori informazioni, immagini o per fissare una prova del prodotto.

Informazioni su iFIT Inc.

iFIT è una delle principali imprese globali nello sviluppo di software intelligente per il fitness e NordicTrack è uno delle aziende più famose nel settore delle attrezzature per il fitness. Insieme si impegnano per offrire le esperienze di fitness personalizzate e più avanzate possibili. I loro prodotti innovativi e i contenuti immersivi sono pensati per ispirare, motivare e guidare a ogni livello del proprio percorso di fitness. Per maggiori informazioni visitare iFIT.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.