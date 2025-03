Stackline en Redslim werken samen om internationale merken ongeëvenaarde retailinformatie en gegevensintegratie aan te bieden

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Stackline, leider op gebied van retailinformatie en door gegevens aangestuurde handelsoplossingen, heeft een strategisch partnerschap aangekondigd met Redslim, een toonaangevend datamanagementbedrijf gespecialiseerd in het optimaliseren van gesyndiceerde marktgegevens. Deze samenwerking biedt internationale CPG- en CHC-merken een zeer betrouwbaar zicht van 360 graden op categorieprestaties — zodat ze uitgerust zijn om intelligentere, snellere beslissingen te nemen in een marktplaats waar de concurrentie steeds sterker wordt.

De sectorleidende oplossingen van Stackline bieden merken en fabrikanten diepe, op gegevens gebaseerde inzichten in categorieprestaties. Door verkoopvolume, verkeer en omzetpercentages in de belangrijkste retailecosystemen van de wereld te traceren, waaronder ook Amazon, stelt Stackline merken in staat om het traject van de omnichannel shopper nauwkeurig te ontcijferen.

