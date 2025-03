Stackline et Redslim noue un partenariat afin d'offrir aux marques internationales une veille du commerce de détail et une intégration des données sans précédent

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Stackline, leader en matière de solutions de veille commerciale et de commerce alimenté par les données, a annoncé un partenariat stratégique avec Redslim, une société de gestion de données de premier plan spécialisée dans l'optimisation des données de marché sous licence. Cette collaboration offre aux marques mondiales de produits de grande consommation et de santé un affichage à 360 degrés de la performance des catégories, ce qui leur permet de prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Les solutions de pointe de Stackline fournissent aux marques et aux fabricants des informations détaillées et orientées données sur les performances des catégories. En suivant le volume des ventes, le trafic et les taux de conversion dans les principaux écosystèmes de vente au détail du monde, notamment Amazon, Stackline permet aux marques de décoder avec précision le parcours omnicanal de l'acheteur. Sa solution de rayon numérique fournit des analyses avancées pour optimiser les listes de produits, améliorer les performances de conservation numérique et favoriser une croissance soutenue de l'e-commerce.

Redslim est spécialisée dans la transformation de données de mesure du marché fragmentées en ensembles de données harmonisées et prêtes à l'emploi. En intégrant des sources de données cloisonnées dans des systèmes d'analyse centralisés, Redslim permet aux entreprises d'obtenir des informations exploitables sur les parts de marché, l'efficacité du marketing et les stratégies d'innovation. Cette approche holistique permet aux marques d'exploiter leurs données comme un atout stratégique, favorisant ainsi une prise de décision plus intelligente et un avantage concurrentiel durable.

Ce partenariat entre Stackline et Redslim modifie radicalement la façon dont les marques exploitent les données, grâce à une intégration fluide de la veille de Stackline dans les écosystèmes d'analyse centralisés. En unifiant les données en ligne et hors ligne, les marques bénéficient d'une solution complète de bout en bout pour optimiser leurs performances et favoriser leur croissance. Grâce à une présence en Amérique du Nord, en Europe et en Asie - où un seul marché peut représenter jusqu'à 20 % de la part de marché totale - cette collaboration offre une visibilité sans précédent sur les dynamiques en ligne et omnicanales.

« Notre partenariat avec Redslim renforce notre capacité à fournir un accès sans précédent aux données et des informations exploitables », a déclaré Mitch Keidan, vice-président des partenariats stratégiques chezStackline. « En intégrant la veille de Stackline dans les systèmes de Redslim, nous offrons aux marques de nouveaux moyens de maximiser le potentiel de leurs données et de prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides ».

Marta Battiston, Chief Strategy Officer chez Redslim, a ajouté : « En intégrant les données harmonisées du marché sous licence de Redslim à la veille omnicanale et de vente au détail de Stackline, nous comblons les carences importantes en matière de données et donnons aux marques une solution véritablement exhaustive, nécessaire à la prise de décisions stratégiques ».

Le commerce numérique continuant d'évoluer, la capacité à synthétiser et à interpréter les données relatives à l'e-commerce et à l'omnicanal est plus cruciale que jamais. Ensemble, Stackline et Redslim proposent une solution globale qui permet aux marques d'accéder à des données de marché harmonisées, d'obtenir des informations plus détaillées sur l'e-commerce et d'obtenir une vision holistique des performances du marché et de la veille concurrentielle.

À propos de Redslim

Redslim rationalise la gestion des données pour les équipes devant exploiter des ensembles de données fragmentés pour prendre des décisions cruciales. Spécialisées dans l'ingénierie des données, l'harmonisation et la veille économique, leurs équipes gèrent des données provenant de plus de 50 agences et couvrant plus de 55 pays. Leurs services technologiques optimisent la consommation de données pour plus de 30 entreprises mondiales. Opérationnelle depuis plus de 10 ans, Redslim a constamment innové ses solutions afin de toujours répondre aux besoins évolutifs de ses clients et partenaires de données. En savoir plus sur le site www.redslim.net et suivez Redslim sur LinkedIn.

À propos de Stackline

Avec pour mission d'alimenter l'avenir du commerce en rapprochant les marques et les clients, Stackline est la principale plateforme d'activation et de veille commerciale alimentée par l'IA utilisée par les marques les plus innovantes du monde. Les chefs d'entreprise, les innovateurs de produits, les marketeurs de la performance et les sociétés financières font confiance à Stackline en tant que source unique de vérité commerciale. Alimentés par des réseaux neuronaux propriétaires et des systèmes de deep learning, les connaissances du marché, les métriques sur les revenus, les données comportementales et les fonctionnalités autonomes de Stackline créent les actions qui favorisent le succès ou l'échec. Fondée en 2014 à Seattle, Stackline emploie plus de 250 professionnels du commerce connecté qui créent de la valeur pour 7 000 marques mondiales.

En savoir plus en visitant le site https://www.stackline.com/partners ou en contactant media@stackline.com. Suivez Stackline sur LinkedIn.

