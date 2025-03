Xsolla e Ukie annunciano una partnership in occasione della GDC 2025 per sostenere gli sviluppatori di videogiochi nel Regno Unito e in tutta l'area EMEA

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, leader globale nel commercio dei videogiochi, è orgogliosa di collaborare con UK Interactive Entertainment (Ukie), l'ente di categoria del Regno Unito. Questa collaborazione strategica nomina Xsolla partner ufficiale di Ukie per la monetizzazione e sponsor esclusivo della programmazione, ribadendo il suo impegno a fornire agli sviluppatori di giochi gli strumenti, i servizi e le soluzioni necessari per raggiungere il successo nell'attuale mercato dei giochi in rapida evoluzione.

L'obiettivo principale di questa partnership è quello di creare una nuova collaborazione in grado di offrire un programma esclusivo, che esponga i punti di forza e le capacità esclusivi di Xsolla per la monetizzazione e la commercializzazione dei giochi. Concentrandosi sull'eccellenza commerciale, la partnership desidera trasformare il successo a lungo termine del settore dei videogiochi nel Regno Unito, promuovendo la crescita sostenibile e l'innovazione. Inoltre, la collaborazione desidera sviluppare un'atmosfera di fiducia tra gli enti governativi, gli investitori e le principali parti interessate, dimostrando il potenziale del Regno Unito come leader globale nel settore dei videogiochi.

Per raggiungere tali obiettivi, Xsolla e Ukie adotteranno una serie di attivazioni mirate in tutto il Regno Unito, volte a sostenere e aiutare direttamente gli sviluppatori di videogiochi. Un'iniziativa chiave sarà un programma di attivazioni in tutto il Regno Unito, che comprenderà workshop personalizzati organizzati tramite le nuove Supercharged Sessions di Ukie. Nel quadro di questo progetto, Ukie gestirà e realizzerà due workshop su misura per Xsolla in due diversi hub di gioco nel Regno Unito, offrendo agli sviluppatori le conoscenze e gli strumenti necessari per ottimizzare il successo commerciale.

Oltre alle iniziative nel Regno Unito, la partnership includerà un'attivazione strategica alla Gamescom, uno dei più grandi eventi di gioco al mondo. Questa presenza consentirà di esporre le soluzioni all'avanguardia di Xsolla, rafforzerà le connessioni a livello internazionale e la posizione del Regno Unito come leader globale nello sviluppo di videogiochi. Nel corso dell'anno, Xsolla e Ukie analizzeranno ulteriori opportunità per sostenere l'industria dei videogiochi nel Regno Unito attraverso ulteriori attivazioni e impegni comunitari.

"Siamo entusiasti di collaborare con Ukie, una voce autorevole nell'industria dei videogiochi del Regno Unito", ha dichiarato Chris Meredith, Vicepresidente senior del Business Development - EMEA di Xsolla. "Questa collaborazione ci permette di aiutare gli sviluppatori del Regno Uniot a sbloccare nuove opportunità di guadagno e a ottimizzare il processo di monetizzazione. In Xsolla ci impegniamo a fornire un'esperienza scalabile e fluida agli sviluppatori e la collaborazione con Ukie ci permette di estendere il nostro supporto a una vivace comunità di professionisti del gaming".

Nick Poole, CEO di Ukie, ha aggiunto: "Questa partnership con Xsolla rappresenta uno sviluppo entusiasmante per i nostri membri. Poiché il panorama dei videogiochi continua a evolversi, gli sviluppatori devono avere accesso ai migliori strumenti per sostenere la loro crescita finanziaria. Con le competenze di Xsolla nella monetizzazione e nelle soluzioni di pagamento globali, i membri di Ukie sono fortemente posizionati per prosperare sui mercati nazionali e internazionali".

"Nel 2025, facciamo affidamento su partner del settore per collaborare e creare connessioni con gli sviluppatori di videogiochi di tutte le dimensioni e di tutte le regioni del mondo per fornire soluzioni di distribuzione, monetizzazione e pagamento che aiutino gli sviluppatori a creare un'attività di gaming di successo", ha dichiarato Berkley Egenes, Chief Marketing & Growth Officer di Xsolla. "Continuiamo a impegnarci a fornire accesso e a creare opportunità per il settore dei videogiochi. Siamo impazienti di entrare in contatto e di costruire un rapporto duraturo con Ukie e con le aziende e le persone che ne fanno parte, nel Regno Unito e oltre".

Grazie a questa collaborazione e partnership, Ukie e Xsolla creeranno una programmazione personalizzata, eventi e opportunità per gli sviluppatori di videogiochi per condividere le sfide e le opportunità che devono affrontare nel settore dei videogiochi in evoluzione. Un programma completo di attività sarà condiviso da Ukie e Xsolla nel 2025 e oltre, poiché la loro missione è quella di riunire le opportunità per l'industria del gaming e di contribuire a stimolare la crescita delle attività del settore nel Regno Unito e in Europa.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda globale per il commercio di videogiochi con una serie robusta e potente di strumenti e servizi progettati specificamente per il settore. Dalla sua fondazione nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori ed editori di videogiochi di tutte le dimensioni a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro giochi a livello globale e su più piattaforme. In qualità di leader innovativo nel settore del commercio dei giochi, la missione di Xsolla è quella di risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche della distribuzione, del marketing e della monetizzazione a livello globale, per aiutare i nostri partner a raggiungere più aree geografiche, generare più entrate e creare relazioni con i giocatori di tutto il mondo. Con sede centrale a Los Angeles, California, e uffici a Londra, Berlino, Seul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montreal e altre città in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

Informazioni su Ukie

Ukie (UK Interactive Entertainment) è l'ente di categoria per il settore dei videogiochi e dell'intrattenimento interattivo del Regno Unito e rappresenta sviluppatori, editori, società di servizi e organizzazioni di e-sport in tutto il settore. La missione di Ukie, che rappresenta oltre 700 aziende del settore, è quella di potenziare la crescita e il successo dell'industria dei videogiochi nel Regno Unito, promuovendo il suo contributo alla cultura, alla società e all'economia a livello globale.

Ukie promuove i talenti sostenendo lo sviluppo delle competenze, l'istruzione e i percorsi di carriera per liberare il loro potenziale. Stimola il settore promuovendone la crescita, l'innovazione e la sostenibilità. Si dedica inoltre a valorizzare i giochi promuovendone il valore culturale ed economico sia a livello nazionale che internazionale. Attraverso iniziative come Raise The Game, Digital Schoolhouse e Ask About Games, Ukie garantisce che tutti, possano trarre vantaggio ovunque dal potere sociale, culturale ed educativo dei videogiochi e dell'intrattenimento interattivo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ukie.org.uk.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.