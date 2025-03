Laserfiche gibt Gewinner des Preises '2025 Run Smarter®' bekannt

LONG BEACH, Kalifornien--( BUSINESS WIRE )--Laserfiche – eine führende Unternehmensplattform, die Organisationen bei der Verwaltung ihrer wichtigsten Inhalte und Arbeitsabläufe unterstützt – gab heute bekannt, dass CRN®, eine Marke von The Channel Company, Taylor Grosso, Senior Director, Global Channels and Alliances, Alex Matos, Associate Director – East, und Allison Young, Senior Director, Presales and Service Delivery, in die renommierte 2025 CRN® Channel Chiefs-Liste aufgenommen hat. Die jähr...