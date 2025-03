Les membres de VIPorter peuvent maintenant échanger leurs points contre des vols avec Air Transat et Alaska Airlines

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Porter Airlines élargit son programme de fidélisation VIPorter pour offrir à ses membres encore plus de façons d’accumuler et d’échanger des points contre des voyages. En effet, pour la toute première fois, les passagers peuvent échanger des points VIPorter contre des vols avec des compagnies aériennes partenaires, à commencer par Air Transat et Alaska Airlines. Un choix de 2 000 itinéraires est maintenant disponible pour l’échange de points.

Il s’agit de la prochaine étape de la coentreprise entre Porter et Air Transat, et d’un élargissement du partenariat commercial lancé avec Alaska Airlines en décembre 2023.

Grâce à cette amélioration du programme, les membres de VIPorter peuvent désormais échanger leurs points de voyage en toute simplicité sur un vaste réseau de vols vendus par Porter. Air Transat offre 1 270 itinéraires, reliant 56 destinations dans 28 pays d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Amérique du Sud, d’Afrique et des Caraïbes. Alaska Airlines offre 1 020 correspondances, reliant 11 villes canadiennes à différentes destinations américaines. Il est possible d’échanger des points pour voyager sur Air Transat vers l’Europe à partir de 25 000 points et vers les Caraïbes à partir 21 500 points, et sur Alaska Airlines vers les États-Unis à partir de 9 500 points.

Les options de vols offertes sont actuellement en vente sur flyporter.com. Les échanges peuvent être effectués exclusivement sur flyporter.com et par l’intermédiaire du centre d’appels de Porter.

« Cette prochaine étape de nos partenariats avec Air Transat et Alaska Airlines offre aux membres de VIPorter encore plus de souplesse et de choix lorsqu’ils planifient leurs voyages », a déclaré Edmond Eldebs, vice-président principal et directeur commercial de Porter Airlines. « En élargissant les options d’échange, nous permettons à nos passagers de profiter d’un réseau croissant de destinations et d’optimiser la valeur de leurs points VIPorter. »

Ce printemps, nous lancerons la gamme de cartes Mastercard BMO VIPorter, qui permettra aux titulaires de cartes d’accumuler plus de points grâce à leurs dépenses quotidiennes, aidant les membres à se rendre encore plus rapidement à leur prochaine destination.

Pour en savoir plus, visitez le site flyporter.com/VIPorter.

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l’expérience en classe économique pour chaque passager en s’assurant d’offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l’attention et le charme. Son parc aérien d’aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l’Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.