NetApp Storage nun validiert für NVIDIA DGX SuperPOD, NVIDIA Cloud Partners und NVIDIA-Certified Systems

SAN JOSE, Kalifornien--( BUSINESS WIRE )--NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, gab heute bekannt, dass es in der „Voice of the Customer“-Studie von Gartner Peer Insights für Primärspeicherplattformen 2025 als „Customers‘ Choice“ ausgezeichnet wurde. Die 2025 Gartner Peer Insights „Voice of the Customer“ für Primärspeicherplattformen fasste Bewertungen von 126 verifizierten Endnutzern von NetApp zusammen, von denen 98 Prozent zu dem Schluss kamen, dass sie...