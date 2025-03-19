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Accelera接待西班牙首相及行业领袖参观瓜达拉哈拉电解槽工厂并举行会议

西班牙瓜达拉哈拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Cummins Inc. [NYSE: CMI]旗下零排放业务部门Accelera™ by Cummins在其位于西班牙卡斯蒂利亚-拉曼恰自治区瓜达拉哈拉的先进电解槽制造工厂接待了西班牙首相Pedro Sánchez及其他政府官员。此次参观彰显了Accelera在推动欧盟和西班牙向可持续未来进行能源转型方面的重要作用。在Sánchez首相参观之后，Accelera与顶级行业高管举行了会议，共同探讨推进西班牙绿色氢能市场发展的机遇。

西班牙政府致力于绿色转型，并将绿色氢能作为其中的一大支柱。政府推行的一系列果断政策，使得欧洲20%的绿色氢能项目在西班牙得以推进。

Sánchez首相参观了这座占地26万平方英尺的质子交换膜(PEM)电解槽制造工厂，这是西班牙规模最大的此类工厂之一。他还与Accelera的员工会面，对他们为构建西班牙绿色氢能经济所做的工作表示肯定。这座节能型电解槽工厂于2024年4月开始投产，已创造了91个高技能就业岗位，随着生产规模的扩大，还有可能创造更多岗位。

Accelera是西班牙领先的电解槽制造商之一。西班牙作为欧盟主要经济体之一，可再生能源成本较低，为氢能及电解槽的生产和出口提供了良好的环境。

Accelera总裁Amy Davis表示：“Pedro Sánchez首相参观Accelera在瓜达拉哈拉的电解槽制造工厂，我们深感荣幸。我们与西班牙政府的合作对于发展必要的基础设施、持续扩大和创新氢能技术以实现零排放未来至关重要。我们共同致力于推进西班牙和欧盟的绿色能源转型。”

Accelera近期宣布了其迄今为止最大的电解槽项目——为bp位于德国林根的绿色氢能工厂提供一套100兆瓦(MW)的系统，该电解槽系统的生产工作已在瓜达拉哈拉工厂展开。Accelera目前具备500兆瓦的即时产能，且可扩展至1吉瓦(GW)。未来，Accelera计划扩大现场制造规模，为西班牙带来更多的氢能产量，进一步将该国打造成欧洲的氢能产业中心。

首相参观结束后，Accelera与西班牙绿色氢能领域的领军人物举行了一场高级别会议，共同探讨合作机会，以加快西班牙作为欧洲氢能中心的建设进程，实现该国和欧盟设定的宏伟脱碳目标。此次对话的重点是建立一个持续行业合作的框架，充分发挥西班牙在绿色氢能生产和技术开发方面的领导能力。

在讨论过程中，与会者强调了西班牙本土电解槽生产的重要性，其中就包括Accelera在瓜达拉哈拉的工厂。这不仅对于实现西班牙12吉瓦电解槽装机目标至关重要，还有助于创造就业机会，巩固西班牙的工业基础。

与会人员包括：

  • bp Spain总裁兼bp group副总裁Olvido Moraleda
  • Enagás首席执行官Arturo Gonzalo Aizpiri
  • Iberdrola全球氢能总监Millán García-Tola
  • Moeve首席技术官José Manuel Martínez
  • Accelera by Cummins总裁Amy Davis
  • Accelera by Cummins电解槽业务副总裁Andreas Lippert

电解槽利用可再生能源生产绿色氢气，这对于加速清洁能源转型至关重要。Accelera是使用PEM电解槽进行大规模制氢的领先企业，已在全球部署了600多台电解槽装置，为全球运行中的一些最先进的PEM电解槽系统提供动力。这其中包括位于加拿大魁北克省的一个20兆瓦的设施，以及位于美国佛罗里达州的一个25兆瓦的系统。

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关于Accelera™ by Cummins

Accelera by Cummins为全球对经济至关重要的行业提供多样化的零排放解决方案组合，助力它们加速向可持续未来转型。作为Cummins Inc.的一个业务部门，Accelera既是零部件供应商，也是集成商，业务专注于电池、电驱动桥、牵引系统、集成动力总成解决方案、氢燃料电池以及电解槽。Accelera目前在北美、欧洲各地以及中国设有分支机构。

Cummins是全球领先的动力解决方案提供商，旗下各业务部门相辅相成，负责设计、制造、分销和维护广泛的动力解决方案产品组合。Cummins总部位于美国印第安纳州哥伦布，拥有约69,900名员工，2024年实现销售额341亿美元，净利润达39亿美元。公司在190多个国家和地区建立了强大的分销和支持网络。

如需了解有关Accelera by Cummins的更多信息，请访问 accelerazero.com

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Melinda Koski – 对外传播总监
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Net Income: $2.2 billion (2022)
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