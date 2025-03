Laserfiche anuncia os vencedores do prêmio Run Smarter® 2025

LONG BEACH, Calif.--(BUSINESS WIRE)--A Laserfiche, uma das principais plataformas empresariais para gestão de conteúdo e fluxos de trabalho, anunciou hoje os vencedores do prêmio Laserfiche Run Smarter® 2025.

Os prêmios reconhecem indivíduos e organizações que alcançaram resultados excepcionais usando a Laserfiche. Entre os vencedores, estão um departamento estadual que transformou a forma como protege o meio ambiente e uma seguradora que agiu rapidamente após um furacão. Com a tecnologia Laserfiche, eles aumentam a produtividade, estimulam processos inovadores e melhoram vidas.

"Os vencedores são verdadeiros líderes na experiência do cliente e do colaborador", disse Karl Chan, CEO da Laserfiche. "Eles estão à frente de seus setores, transformando a forma como trabalham com a Laserfiche. É um prazer celebrar suas conquistas extraordinárias".

Parabéns aos vencedores do prêmio Run Smarter 2025:

Angela Goerner , diretora de gestão de conteúdo do Distrito Escolar Independente de Coppell (ISD): Defensora do Ano da Laserfiche

, diretora de gestão de conteúdo do Distrito Escolar Independente de Coppell (ISD): Defensora do Ano da Laserfiche Miriam Patrocinio , diretora de dados do Departamento de Qualidade Ambiental da Carolina do Norte: Visionária Nien-Ling Wacker

, diretora de dados do Departamento de Qualidade Ambiental da Carolina do Norte: Visionária Nien-Ling Wacker Kara Smith , gerente de GIS/TI do Município do Norte da Península Bruce: Líder de Transformação Digital do Ano Tom Wayman

, gerente de GIS/TI do Município do Norte da Península Bruce: Líder de Transformação Digital do Ano Tom Wayman Jennifer Washburn , gerente de TI da SIU Medicine: Submissão do Ano do Marketplace de Soluções para o Modelo de Solução de Revisão de Processos da Laserfiche

, gerente de TI da SIU Medicine: Submissão do Ano do Marketplace de Soluções para o Modelo de Solução de Revisão de Processos da Laserfiche Cidade de Acworth, Geórgia : Programa Laserfiche do Ano, América do Norte

: Programa Laserfiche do Ano, América do Norte GMX Seguros: Programa Laserfiche do Ano, América Latina

Programa Laserfiche do Ano, América Latina The American University in Cairo : Programa Laserfiche do Ano, EMEA

: Programa Laserfiche do Ano, EMEA IOI Properties Group Berhad: Programa Laserfiche do Ano, APAC

Programa Laserfiche do Ano, APAC Distrito Escolar Unificado de Palo Alto : Equipe Laserfiche do Ano

: Equipe Laserfiche do Ano Fundo de Seguridade Social do Serviço Público : Melhor ROI de Programa

: Melhor ROI de Programa Departamento de Correções de Idaho: Agente de Mudanças do Ano

Saiba mais sobre os vencedores do prêmio Laserfiche Run Smarter aqui.

A Laserfiche vai homenagear os vencedores durante a conferência Empower 2025. Clique aqui para se inscrever na conferência.

Sobre a Laserfiche

A Laserfiche é uma plataforma corporativa líder que ajuda organizações a transformar digitalmente suas operações e gerenciar seu conteúdo com soluções baseadas em IA. Por meio de fluxos de trabalho escalonáveis, formulários personalizáveis, modelos sem código e funcionalidades de IA, a plataforma de gestão de documentos Laserfiche® acelera a forma como os negócios são realizados. Utilizada por organizações de todos os tamanhos, desde startups até empresas da Fortune 500, a Laserfiche capacita equipes a aumentar a produtividade, promover a colaboração e oferecer uma experiência superior ao cliente em grande escala. Com sede em Long Beach, Califórnia, a Laserfiche opera globalmente, com escritórios na América do Norte, Europa e Ásia.

