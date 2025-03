Andersen Global élargit sa présence au Bangladesh avec Edge Research

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global poursuit son élargissement au Bangladesh grâce à un accord de collaboration avec Edge Research, un cabinet d'évaluation et de recherche, renforçant ainsi sa présence en Asie du Sud.

Fondée en 2017 et basé à Dhaka, Edge Research porte essentiellement sur l'évaluation des entreprises, la diligence raisonnable, le conseil en transactions et l'analyse financière dans le public et le privé. L'expertise du cabinet englobe de nombreuses catégories d'actifs et de domaines, étayée par une profonde compréhension du marché Bangladais. Avec une équipe rompue aux collaborations avec des entreprises multinationales, des banques internationales et des gestionnaires de fonds étrangers, Edge Research est particulièrement bien placé pour fournir des informations qui répondent aux besoins des clients internationaux et locaux.

« La profonde compréhension du marché local par notre équipe, associée à l'importance accordée à l'identification des moteurs importants de valeur, nous permet de garder un avantage concurrentiel », a déclaré Asif Khan, associé directeur. « La collaboration avec Andersen Global renforce notre capacité à fournir des solutions indépendantes et globales, offrant un soutien stratégique aux entreprises multinationales implantées au Bangladesh et aux investisseurs à la recherche d'opportunités dans la région ».

« Le Bangladesh est un marché en pleine évolution qui offre d'importantes possibilités de croissance », a déclaré Mark L. Vorsatz, président-directeur général d'Andersen Global. « L'expertise d'Edge Research en matière d'évaluation et sa profonde connaissance de l'économie locale nous permettent d'offrir des solutions spécialisées aux clients et aux investisseurs intervenant dans la région ».

