Accelera accoglie il primo ministro e i leader industriali della Spagna per un tour e un incontro presso l'elettrolizzatore di Guadalajara

GUADALAJARA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Accelera™ by Cummins, il segmento commerciale a zero emissioni di Cummins Inc. [NYSE: CMI], ha invitato il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez e altri rappresentanti governativi presso il suo elettrolizzatore stato dell'arte di Guadalajara, Castilla-La Mancia, Spagna. La visita ha sottolineato il ruolo importante di Accelera nel consentire la transizione energetica dell'Unione europea (EU) e della Spagna verso un futuro sostenibile. Dopo la visita del primo ministro Sánchez, Accelera ha organizzato un incontro con importanti leader di settore per esaminare insieme le nuove opportunità per il progresso del mercato dell'idrogeno verde in Spagna.

Il governo spagnolo è impegnato nella transizione ecologica, di cui l'idrogeno verde è uno dei pilastri.

