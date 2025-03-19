Laserfiche公布2025年Run Smarter®奖得主

加州长滩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 帮助组织管理关键内容和工作流程的领先企业平台Laserfiche今日公布了2025年Laserfiche Run Smarter®奖的获奖者名单。

该奖项旨在表彰那些借助Laserfiche取得卓越业务成果的个人和组织。从彻底革新环境保护方式的州政府部门，到在飓风后迅速采取行动的保险公司：这些获奖者利用Laserfiche技术提高了生产力，推动了创新流程，并改善了人们的生活。

Laserfiche首席执行官Karl Chan表示：“这些获奖者是员工和客户体验的捍卫者。他们在各自行业中利用Laserfiche引领工作方式的变革。我们很高兴为他们的杰出成就喝彩。”

恭喜2025年Run Smarter奖的获奖者：

Angela Goerner ，科佩尔独立学区(ISD)企业内容管理总监：年度Laserfiche倡导者

，科佩尔独立学区(ISD)企业内容管理总监：年度Laserfiche倡导者 Miriam Patrocinio ，北卡罗来纳州环境质量部首席数据官：Nien-Ling Wacker远见奖

，北卡罗来纳州环境质量部首席数据官：Nien-Ling Wacker远见奖 Kara Smith ，北布鲁斯半岛市地理信息系统/IT经理：年度Tom Wayman数字化转型领导者

，北布鲁斯半岛市地理信息系统/IT经理：年度Tom Wayman数字化转型领导者 Jennifer Washburn ，南伊利诺伊大学医学院IT经理：凭借Laserfiche流程评审解决方案模板获得年度解决方案市场提交奖

，南伊利诺伊大学医学院IT经理：凭借Laserfiche流程评审解决方案模板获得年度解决方案市场提交奖 佐治亚州阿克沃思市 ：北美年度Laserfiche项目奖

：北美年度Laserfiche项目奖 GMX Seguros： 拉丁美洲年度Laserfiche项目奖

拉丁美洲年度Laserfiche项目奖 开罗美国大学 ：欧洲、中东和非洲地区年度Laserfiche项目奖

：欧洲、中东和非洲地区年度Laserfiche项目奖 IOI Properties Group Berhad： 亚太地区年度Laserfiche项目奖

亚太地区年度Laserfiche项目奖 帕洛阿尔托联合学区 ：年度Laserfiche团队奖

：年度Laserfiche团队奖 Public Service Social Security Fund ：最佳项目投资回报率奖

：最佳项目投资回报率奖 爱达荷州惩教部：年度变革推动者奖

在此了解更多关于Laserfiche Run Smarter奖获奖者的信息。

Laserfiche将在2025年Empower大会上为获奖者庆祝。点击此处注册参加该大会。

关于Laserfiche

Laserfiche是一个领先的企业平台，借助AI驱动的解决方案，助力各组织实现业务运营的数字化转型并管理其内容。通过可扩展的工作流程、可定制的表单、无代码模板和AI赋能的功能，Laserfiche®文档管理平台加快了业务开展的速度。从初创企业到《财富》500强企业，各类规模的组织都信赖Laserfiche，它赋能团队提高生产力、促进协作，并大规模提供卓越的客户体验。Laserfiche总部位于加州长滩，业务遍布全球，在北美、欧洲和亚洲设有办事处。

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