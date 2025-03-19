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Laserfiche公布2025年Run Smarter®奖得主

加州长滩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 帮助组织管理关键内容和工作流程的领先企业平台Laserfiche今日公布了2025年Laserfiche Run Smarter®奖的获奖者名单。

该奖项旨在表彰那些借助Laserfiche取得卓越业务成果的个人和组织。从彻底革新环境保护方式的州政府部门，到在飓风后迅速采取行动的保险公司：这些获奖者利用Laserfiche技术提高了生产力，推动了创新流程，并改善了人们的生活。

Laserfiche首席执行官Karl Chan表示：“这些获奖者是员工和客户体验的捍卫者。他们在各自行业中利用Laserfiche引领工作方式的变革。我们很高兴为他们的杰出成就喝彩。”

恭喜2025年Run Smarter奖的获奖者：

  • Angela Goerner，科佩尔独立学区(ISD)企业内容管理总监：年度Laserfiche倡导者
  • Miriam Patrocinio，北卡罗来纳州环境质量部首席数据官：Nien-Ling Wacker远见奖
  • Kara Smith，北布鲁斯半岛市地理信息系统/IT经理：年度Tom Wayman数字化转型领导者
  • Jennifer Washburn，南伊利诺伊大学医学院IT经理：凭借Laserfiche流程评审解决方案模板获得年度解决方案市场提交奖
  • 佐治亚州阿克沃思市：北美年度Laserfiche项目奖
  • GMX Seguros：拉丁美洲年度Laserfiche项目奖
  • 开罗美国大学：欧洲、中东和非洲地区年度Laserfiche项目奖
  • IOI Properties Group Berhad：亚太地区年度Laserfiche项目奖
  • 帕洛阿尔托联合学区：年度Laserfiche团队奖
  • Public Service Social Security Fund：最佳项目投资回报率奖
  • 爱达荷州惩教部：年度变革推动者奖

在此了解更多关于Laserfiche Run Smarter奖获奖者的信息。

Laserfiche将在2025年Empower大会上为获奖者庆祝。点击此处注册参加该大会。

关于Laserfiche

Laserfiche是一个领先的企业平台，借助AI驱动的解决方案，助力各组织实现业务运营的数字化转型并管理其内容。通过可扩展的工作流程、可定制的表单、无代码模板和AI赋能的功能，Laserfiche®文档管理平台加快了业务开展的速度。从初创企业到《财富》500强企业，各类规模的组织都信赖Laserfiche，它赋能团队提高生产力、促进协作，并大规模提供卓越的客户体验。Laserfiche总部位于加州长滩，业务遍布全球，在北美、欧洲和亚洲设有办事处。

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