Laserfiche annonce les lauréats des prix Run Smarter® 2025

LONG BEACH, Californie--(BUSINESS WIRE)--Laserfiche, une plateforme d’entreprise de référence permettant aux organisations de gérer efficacement leur contenu et d’optimiser leurs flux de travail essentiels, a annoncé aujourd’hui les lauréats des prix Run Smarter® 2025 de Laserfiche.

Ces prix récompensent les individus et les organisations ayant obtenu des résultats commerciaux remarquables grâce à Laserfiche. Qu’il s’agisse d’un département d’État ayant transformé sa gestion environnementale ou d’une agence d’assurance ayant réagi avec rapidité et efficacité après un ouragan, les lauréats se démarquent par leur capacité à optimiser la productivité, à impulser des processus innovants et à améliorer la vie des communautés grâce aux solutions technologiques de Laserfiche.

« Ces lauréats sont des précurseurs dans le domaine de l’expérience employé et client », a déclaré Karl Chan, PDG de Laserfiche. « Ils redéfinissent les normes de leur industrie en adoptant de nouvelles méthodes de travail avec Laserfiche. C’est un honneur pour nous de mettre en lumière leurs réalisations remarquables », a-t-il ajouté.

Félicitations aux lauréats des prix Run Smarter 2025 suivants :

Angela Goerner , directrice de la gestion du contenu d'entreprise, Commission scolaire indépendante de Coppell (Coppell Independent School District, ISD) : Promotrice Laserfiche de l'année

, directrice de la gestion du contenu d'entreprise, Commission scolaire indépendante de Coppell (Coppell Independent School District, ISD) : Promotrice Laserfiche de l'année Miriam Patrocinio , responsable des données au Département de la Qualité de l’Environnement de Caroline du Nord : Lauréate du prix Visionnaire Nien-Ling Wacker

, responsable des données au Département de la Qualité de l’Environnement de Caroline du Nord : Lauréate du prix Visionnaire Nien-Ling Wacker Kara Smith , responsable des systèmes d’information géographique (SIG) et des technologies de l’information (TI) à la municipalité de Northern Bruce Peninsula : Lauréate du prix Tom Wayman du leader de l’année en transformation numérique

, responsable des systèmes d’information géographique (SIG) et des technologies de l’information (TI) à la municipalité de Northern Bruce Peninsula : Lauréate du prix Tom Wayman du leader de l’année en transformation numérique Jennifer Washburn , responsable informatique à la Southern Illinois University Medicine (Faculté de médecine de l’Université du Sud de l’Illinois) : Prix de la soumission de l’année sur le marché des solutions pour son modèle de solution Laserfiche pour la vérification des processus.

, responsable informatique à la Southern Illinois University Medicine (Faculté de médecine de l’Université du Sud de l’Illinois) : Prix de la soumission de l’année sur le marché des solutions pour son modèle de solution Laserfiche pour la vérification des processus. Ville d'Acworth, État de Géorgie : Programme Laserfiche de l'année pour la région Amérique du Nord

: Programme Laserfiche de l'année pour la région Amérique du Nord GMX Seguros : Programme Laserfiche de l'année pour la région Amérique latine

Programme Laserfiche de l'année pour la région Amérique latine L’Université Américaine du Caire (The American University in Cairo - AUC) : Programme Laserfiche de l'année pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA)

: Programme Laserfiche de l'année pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) IOI Properties Group Berhad : Programme Laserfiche de l'année pour la région APAC

Programme Laserfiche de l'année pour la région APAC Commission scolaire unifiée de Palo Alto (Palo Alto Unified School District) : Équipe Laserfiche de l'année

: Équipe Laserfiche de l'année Fonds de sécurité sociale de la fonction publique : Meilleur retour sur investissement du programme

: Meilleur retour sur investissement du programme Service correctionnel de l’Idaho : Architecte du changement de l’année

Pour en savoir plus sur les lauréats des prix Run Smarter de Laserfiche, cliquez ici.

Laserfiche honorera les lauréats lors de la conférence Empower 2025. Cliquez ici pour vous inscrire à la conférence.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est une plateforme d’entreprise de premier plan qui accompagne les organisations dans leur transformation numérique et l’optimisation de la gestion de leur contenu grâce à des solutions intelligentes alimentées par l’IA. Dotée de flux de travail évolutifs, de formulaires personnalisables, de modèles sans code et de fonctionnalités avancées basées sur l’intelligence artificielle, Laserfiche® permet d’améliorer significativement l’efficacité opérationnelle. Adoptée par des organisations de toutes tailles, des startups aux entreprises du classement Fortune 500, la plateforme aide les équipes à accroître leur productivité, à renforcer la collaboration et à offrir une expérience client d’exception à grande échelle. Basée à Long Beach, en Californie, l’entreprise dispose d’une présence mondiale avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Pour communiquer avec Laserfiche:

