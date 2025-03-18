撐竿跳明星Armand “Mondo” Duplantis將目光投向6.40公尺的傳奇世界紀錄

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 撐竿跳世界紀錄保持者Armand “Mondo” Duplantis在與PUMA執行長Arne Freundt的對話中表示，他相信自己能在未來幾年內將撐竿跳世界紀錄提升至6.40公尺。這段對話做為該運動公司年度報告的一部分對外發表。

說到撐竿跳，Mondo可謂獨樹一幟。他曾兩次獲得奧運會金牌，兩次榮獲世界錦標賽冠軍，11次打破世界紀錄，還兩次被評為年度世界最佳運動員。儘管今年稍早他剛剛將世界紀錄刷新至6.27公尺，但這位瑞典運動員已將目標鎖定在未來把成績提升到6.40公尺。

Mondo表示：「我認為，6.30公尺可能是近期的目標，而在未來幾年內，6.40公尺是可以實現的。」

他表示，釘鞋技術的改進是促使他不斷挑戰更高高度的重要因素。在PUMA創新團隊的協助下，他從短跑釘鞋中汲取靈感，打造出了終極的撐竿跳專用鞋。

Mondo表示：「我們知道，助跑時的能量和速度與最終的跳高高度之間存在直接關聯。與PUMA的合作從一開始就堪稱完美，因為我們知道你們對於速度的構想和把握有多出色。我們想要打造一種介於短跑釘鞋和撐竿跳釘鞋之間的產品。它們比多年前常見的撐竿跳釘鞋要輕得多，而且鞋尖的彈性設計也更具優勢。我覺得正是這些因素協助我達到了想要的速度，從而能夠跳出像世界紀錄這樣的好成績。」

在高性能產品系列中引進創新元素是PUMA品牌提升策略的重要組成部分，這為實現長期、永續的成長奠定了基礎。

PUMA執行長Arne Freundt表示：「身為一個運動品牌，與最優秀的運動員合作並證明我們的產品能夠在最高水準的賽事中發揮出色，協助運動員取得更好的成績，這一點至關重要。我認為這無疑是重要的行銷手段，但從創新角度所獲得的經驗教訓更為關鍵。我們要真正弄清楚是什麼讓運動員在起跳前速度更快，是什麼讓他們跳得更高，然後將這些經驗轉化為產品創新。」

完整的對話內容可在PUMA的數位年度報告中查看，報告網址為https://annual-report.puma.com

關於PUMA

躋身全球一流運動品牌之列的PUMA致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服飾以及配件產品。超過75年來，PUMA積極為全球身手最迅捷的運動健將打造打破速度紀錄的產品，推動運動和文化的發展，從未懈怠。PUMA生產足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫球以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型日常單品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動的影響力融入街頭文化和時尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。該公司的產品遠銷至120多個國家，在全球約有2萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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