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撑杆跳高明星Armand “Mondo” Duplantis将目光投向6.40米的传奇世界纪录

“未来几年内，6.40米是可以实现的目标”

撑杆跳高世界纪录保持者Armand “Mondo” Duplantis在与PUMA首席执行官Arne Freundt的对话中表示，他相信自己能在未来几年内将撑杆跳高世界纪录提升至6.40米。这段对话作为该体育公司年度报告的一部分对外发布。

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 撑杆跳高世界纪录保持者Armand “Mondo” Duplantis在与PUMA首席执行官Arne Freundt的对话中表示，他相信自己能在未来几年内将撑杆跳高世界纪录提升至6.40米。这段对话作为该体育公司年度报告的一部分对外发布。

说到撑杆跳高，Mondo可谓独树一帜。他曾两次获得奥运会金牌，两次荣获世界锦标赛冠军，11次打破世界纪录，还两次被评为年度世界最佳运动员。尽管今年早些时候他刚刚将世界纪录刷新至6.27米，但这位瑞典运动员已将目标锁定在未来把成绩提升到6.40米。

Mondo表示：“我认为，6.30米可能是近期的目标，而在未来几年内，6.40米是可以实现的。”

他表示，钉鞋技术的改进是助力他不断挑战更高高度的重要因素。在PUMA创新团队的帮助下，他从短跑钉鞋中汲取灵感，打造出了终极的撑杆跳高专用鞋。

Mondo表示：“我们知道，助跑时的能量和速度与最终的跳高高度之间存在直接关联。与PUMA的合作从一开始就堪称完美，因为我们知道你们对于速度的理念和把握有多出色。我们想要打造一种介于短跑钉鞋和撑杆跳高钉鞋之间的产品。它们比多年前常见的撑杆跳高钉鞋要轻得多，而且鞋尖的弹性设计也更具优势。我觉得正是这些因素帮助我达到了想要的速度，从而能够跳出像世界纪录这样的好成绩。”

在高性能产品系列中引入创新元素是PUMA品牌提升战略的重要组成部分，这为实现长期、可持续的增长奠定了基础。

PUMA首席执行官Arne Freundt表示：“作为一个运动品牌，与最优秀的运动员合作并证明我们的产品能够在最高水平的赛事中发挥出色，助力运动员取得更好的成绩，这一点至关重要。我认为这无疑是重要的营销手段，但从创新角度所获得的经验教训更为关键。我们要真正弄清楚是什么让运动员在起跳前速度更快，是什么让他们跳得更高，然后将这些经验转化为产品创新。”

完整的对话内容可在PUMA的数字年度报告中查看，报告网址为https://annual-report.puma.com

关于PUMA

PUMA是全球首屈一指的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配饰产品。超过75年来，PUMA一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化发展。PUMA提供足球、跑步和训练、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的高性能或运动风格日常单品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。PUMA产品行销120多个国家和地区，在全球范围内拥有约2万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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媒体联系人：Robert-Jan Bartunek – 企业传播团队负责人 – robert.bartunek@puma.com

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