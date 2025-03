El almacenamiento de NetApp ya está validado para NVIDIA DGX SuperPOD, NVIDIA Cloud Partners y los sistemas certificados de NVIDIA

SAN JOSÉ, California--( BUSINESS WIRE )--NetApp® (NASDAQ: NTAP), la empresa de infraestructura de datos inteligente, anunció hoy que fue nombrada como la Elección de los Clientes en la edición 2025 de "Voz del Cliente" de Gartner Peer Insights para Plataformas de Almacenamiento Primario. El informe 2025 Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer' for Primary Storage Platforms recopiló opiniones de 126 usuarios finales verificados de NetApp, y el 98% de ellos concluye que recomendaría NetApp a 3...