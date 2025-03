Accelera recebe o primeiro-ministro espanhol e lideranças empresariais para uma visita e reunião na instalação de eletrolisadores de Guadalajara

GUADALAJARA, Espanha--(BUSINESS WIRE)--A Accelera™ by Cummins, o segmento de negócios de zero emissões da Cummins Inc. [NYSE: CMI], recebeu o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e outros funcionários do governo em sua unidade de fabricação de eletrolisadores de última geração em Guadalajara, Castilla – La Mancha, na Espanha. A visita destacou o importante papel da Accelera em possibilitar a transição energética tanto da União Europeia (UE) quanto da Espanha rumo a um futuro sustentável. Logo após a visita do primeiro-ministro Sánchez, a Accelera realizou uma reunião com os principais executivos da indústria para explorar oportunidades para promover conjuntamente o mercado espanhol do hidrogênio verde.

O governo da Espanha está comprometido com a transição verde, com o hidrogênio verde como um de seus pilares. As políticas decisivas incentivadas pelo poder executivo possibilitaram que 20% dos projetos de hidrogênio verde na Europa fossem promovidos na Espanha.

O primeiro-ministro Sánchez visitou a fábrica de eletrolisadores de membrana de troca de prótons (PEM) de 260.000 pés quadrados (24.155 m²), uma das maiores da Espanha, e conversou com os funcionários da Accelera para celebrar o seu trabalho na construção da economia de hidrogênio verde do país. A instalação de eletrolisadores com eficiência energética iniciou sua produção em abril de 2024 e criou 91 empregos altamente qualificados, com possibilidade para mais vagas à medida que a produção se expande.

A Accelera é uma das principais fabricantes de eletrolisadores da Espanha e, contando com uma das maiores economias da UE e com o baixo custo da energia renovável, o país oferece um ambiente propício para a expansão da produção e exportação de hidrogênio e de eletrolisadores.

"É uma satisfação receber o Primeiro-Ministro Pedro Sánchez para uma visita à fábrica de eletrolisadores da Accelera, localizada em Guadalajara”, disse Amy Davis, presidente da Accelera. “A parceria com o governo espanhol é fundamental para o desenvolvimento da infraestrutura necessária para a expansão e inovação das tecnologias de hidrogênio, com o objetivo de atingir um futuro de zero emissões. Juntos, estamos empenhados em acelerar a transição de energia verde entre a Espanha e a União Europeia.”

A Accelera anunciou recentemente que o seu maior projeto de eletrolisadores até o momento, um sistema de 100 megawatts (MW) para a usina de hidrogênio verde da bp, localizado em Lingen, na Alemanha. A produção do sistema eletrolisador está em andamento na instalação em Guadalajara. Com capacidade imediata para 500 MW, escalável para 1 gigawatt (GW), a Accelera tem planos para aumentar a capacidade produtiva no local no futuro, trazendo mais produção de hidrogênio para a Espanha e consolidando ainda mais o país como um centro industrial de hidrogênio na Europa.

Após a visita do primeiro-ministro, a Accelera promoveu uma reunião de alto nível com os líderes do hidrogênio verde da Espanha para discutir oportunidades de cooperação para acelerar a posição da Espanha como o centro de hidrogênio da Europa e atingir as ambiciosas metas de descarbonização estabelecidas pelo país e pela UE. O objetivo deste diálogo foi estabelecer uma estrutura de parceria contínua da indústria para aumentar a capacidade da Espanha de ser a líder na produção de hidrogênio verde e no desenvolvimento de tecnologia.

Durante as discussões, os participantes destacaram a relevância da produção doméstica de eletrolisadores na Espanha, incluindo a planta da Accelera em Guadalajara. Esta produção é importante não apenas para atingir a meta da Espanha de 12 GW de eletrolisadores instalados, mas também para gerar empregos e reforçar a base industrial da Espanha.

Os participantes incluíram:

Olvido Moraleda, presidente da bp Espanha e vice-presidente do grupo bp

Arturo Gonzalo Aizpiri, CEO da Enagás

Millán García-Tola, diretor global de hidrogênio da Iberdrola

José Manuel Martínez, CTO da Moeve

Amy Davis, presidente da Accelera by Cummins

Andreas Lippert, vice-presidente de eletrolisadores da Accelera by Cummins

Os eletrolisadores utilizam fontes de energia renovável para produzir hidrogênio verde, o que é essencial para acelerar a transição para a energia limpa. A Accelera é uma empresa líder na produção de hidrogênio em larga escala com uso de eletrólise PEM, tendo implantado mais de 600 unidades de eletrolisadores em diversos países, alimentando alguns dos sistemas de eletrolisadores PEM mais avançados que operam globalmente. Isto compreende uma instalação de 20 MW em Quebec, Canadá, e um sistema de 25 MW na Flórida, Estados Unidos.

