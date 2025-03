Res Integra und Ohmium werden ein 4-Megawatt-Projekt für grünen Wasserstoff in Sizilien umsetzen

SYRAKUS, Italien & NEWARK, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Res Integra installiert in einer Anlage in einem Industriegebiet von Syrakus (Region Sizilien, Italien), einem der größten petrochemischen Standorte Europas, ein Elektrolyseursystem mit einer Jahreskapazität von bis zu 700 Tonnen Wasserstoff unter Verwendung der PEM-Elektrolyseur-Technologie von Ohmium International. Die grüne Wasserstoff-PEM-Lösung von Ohmium soll ab 2025 ausgeliefert werden. Das Projekt wird mit Solarenergie betrieben und produziert grünen Wasserstoff, um die Bemühungen zur Dekarbonisierung regionaler Industriebetriebe und der Mobilität zu unterstützen.

„Ich freue mich, dass Res Integra, ein Unternehmen der Irem Group, in Zusammenarbeit mit Ohmium International für die Lieferung des PEM-Elektrolyseurs dieses Wasserstoffprojekt realisiert. Dies führt uns zum Bau von Anlagen für grüne Energie, die mit den Zielen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft übereinstimmen„, sagte Giovanni Musso, CEO von Irem.

„Wir suchten nach einer fortschrittlichen Elektrolyseur-Technologie, die effizient, kostengünstig und schnell zu liefern ist“, sagte Dario Niciforo, Geschäftsführer von Res Integra. „Wir haben mehrere Optionen geprüft, aber die hypermodularen, leicht skalierbaren Lösungen von Ohmium und der zweckmäßige Lieferzeitplan haben uns die Wahl leicht gemacht.“

Ohmium wird seine hochmodernen PEM-Elektrolyseure bereitstellen, die sowohl eine hohe Effizienz als auch eine hohe Energiedichte bieten. Die modularen Einheiten verfügen über eine integrierte fortschrittliche Leistungselektronik, die eine schnelle dynamische Rampe ermöglicht, was für die Kopplung mit intermittierender erneuerbarer Energie unerlässlich ist. Res Integra, der Projektentwickler, wird die Umsetzung des grünen Wasserstoffsystems leiten und eine nahtlose Integration für seine Abnehmer sicherstellen.

„Aufgrund des Erfolgs von Ohmium bei der Umsetzung ähnlicher Projekte in Mittel- und Südeuropa wussten wir, dass wir die technischen Anforderungen von Res Integra auch in einem beschleunigten Zeitrahmen erfüllen können“, sagte Arne Ballantine, CEO von Ohmium. „Unsere hypermodulare, skalierbare PEM-Elektrolyseur-Technologie ermöglicht eine schnelle Bereitstellung, und wir sind stolz darauf, mit Res Integra bei diesem und zukünftigen Projekten zusammenzuarbeiten.“

Das Projekt steht im Einklang mit den Bemühungen, die CO2-Emissionen in schwer zu reduzierenden Branchen und im Bereich Mobilität zu senken. Grüner Wasserstoff, der mit erneuerbarer Elektrizität erzeugt wird, ist für die Energiewende von entscheidender Bedeutung, da er eine emissionsfreie Produktion, Speicherung und Nutzung von Energie ermöglicht. Durch die Integration dieser Technologie unterstreichen Res Integra und Ohmium die wachsende Realisierbarkeit von grünem Wasserstoff bei der industriellen Dekarbonisierung.

Über Ohmium

Ohmium konzipiert, fertigt und installiert modulare, skalierbare Proton Exchange Membrane- (PEM) Elektrolyseure, die eine wettbewerbsfähige Erzeugung grünen Wasserstoffs ermöglichen. Die elektrochemische Produktpalette des Unternehmens unterstützt Kunden bei der Erreichung ihrer nachhaltigen Energieziele bei unterschiedlichen Industrie-, Transport- und Energieprojekten. Ohmium hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und unterhält Produktionsstätten in Indien und Niederlassungen weltweit. Das Unternehmen verfügt über eine globale Projektpipeline für grünen Wasserstoff mit über 2 GW auf drei Kontinenten. Im Jahr 2023 sammelte Ohmium in Rahmen einer Serie-C-Finanzierung, die von TPG Rise Climate angeführt wurde, 250 Millionen Dollar ein.

