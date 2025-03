Res Integra et Ohmium déploieront un projet d'hydrogène vert de quatre mégawatts en Sicile

SYRACUSE, Italie et NEWARK, Californie--(BUSINESS WIRE)--Res Integra installe un système d'électrolyseur d'une capacité annuelle allant jusqu'à 700 tonnes d'hydrogène utilisant la technologie d'électrolyseur Ohmium International PEM dans une installation située dans une zone industrielle de Syracuse (région de Sicile, Italie), l'un des plus grands sites pétrochimiques d'Europe. La solution PEM d'hydrogène vert d'Ohmium devrait être expédiée à partir de 2025 ; le projet sera alimenté par l’énergie solaire photovoltaïque, produisant de l’hydrogène vert pour soutenir les efforts visant à décarboner les opérations industrielles régionales et la mobilité.

« Je suis heureux que Res Integra, qui fait partie d'Irem Group, en collaboration avec Ohmium International, pour la fourniture d’électrolyseurs PEM, réalise ce projet d’hydrogène. Cela nous conduit vers la construction de centrales d’énergie verte conformément aux objectifs de la communauté économique européenne », déclare Giovanni Musso, PDG d’Irem.

« Nous recherchions une technologie d'électrolyseur de pointe qui soit efficace, rentable et rapide à fournir », déclare Dario Niciforo, directeur général de Res Integra. « Nous avons étudié plusieurs options, mais les solutions hyper modulaires et facilement évolutives d’Ohmium et leurs délais de livraison rapide ont clairement fait la différence. »

Ohmium fournira ses électrolyseurs PEM de pointe, qui offrent à la fois un rendement élevé et une densité d'énergie élevée. Les unités modulaires disposent d'une électronique de puissance avancée intégrée permettant une intensification dynamique rapide, essentielle pour l'appariement avec de l'énergie renouvelable intermittente. Res Integra, le développeur du projet, dirigera la mise en œuvre du système d'hydrogène vert, assurant une intégration fluide pour leurs utilisateurs.

« Sur la base du succès d’Ohmium dans la réalisation de projets similaires en Europe centrale et méridionale, nous savions que nous pouvions répondre aux exigences techniques de Res Integra, même avec un calendrier accéléré », déclare Arne Ballantine, PDG d’Ohmium. « Notre technologie d’électrolyseur PEM hyper modulaire et évolutif permet un déploiement rapide, et nous sommes fiers de collaborer avec Res Integra sur ce projet et sur ceux de demain. »

Le projet s'aligne sur les efforts visant à réduire les émissions de CO2 dans les industries difficiles à décarboner et la mobilité. L’hydrogène vert, produit à partir d’électricité renouvelable, est essentiel pour la transition énergétique, car il permet une production, un stockage et une utilisation de l’énergie sans émissions. En intégrant cette technologie, Res Integra et Ohmium soulignent la viabilité croissante de l'hydrogène vert dans la décarbonisation industrielle.

À propos d'Ohmium

Ohmium conçoit, fabrique et déploie des électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (PEM) modulaires et évolutifs, qui permettent de produire de l'hydrogène vert à des coûts compétitifs. La gamme de produits électrochimiques de l'entreprise aide les clients à atteindre leurs objectifs en matière d'énergie durable dans les projets industriels, de transport et d'énergie. Le siège d'Ohmium est situé aux États-Unis, la fabrication se fait en Inde et l'entreprise est présente dans le monde entier. Ohmium a un pipeline de projets d'hydrogène vert de plus de 2 GW répartis sur trois continents. En 2023, Ohmium a conclu une levée de fonds en série C de 250 millions de dollars, menée par TPG Rise Climate.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.