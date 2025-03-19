NetApp儲存設備已通過NVIDIA DGX SuperPOD、NVIDIA雲端合作夥伴及NVIDIA認證系統的驗證

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧型資料基礎建設廠商NetApp® (NASDAQ：NTAP)今天宣布，NVIDIA已驗證NetApp企業級儲存系統與NetApp ONTAP®可應用於人工智慧訓練與推斷的環境。透過NetApp，客戶現在可首次獲得NVIDIA驗證的配置和架構優勢，包括NVIDIA DGX SuperPOD、NVIDIA雲端合作夥伴和NVIDIA認證儲存，以及NetApp ONTAP中對建立AI工廠至關重要的豐富且成熟的資料管理服務。

這些認證使NetApp能夠利用適用於NetApp ONTAP的NVIDIA AI資料平台參考設計，透過AI代理程式改進儲存基礎架構，以處理推理模型推理工作負載，並由NVIDIA加速運算、網路和軟體提供支援。

NetApp資深副總裁兼技術長Jonsi Stefansson表示：「NetApp和NVIDIA是長期的技術合作夥伴，共同為數百名客戶提供AI模式訓練和推理服務。NetApp致力於幫助我們的客戶駕馭智慧時代，透過控制他們的資料而不形成孤島。利用人工智慧推動創新和卓越營運不僅僅是一個技術問題，更是一個資料戰略問題。透過與NVIDIA合作，NetApp將成為為人工智慧工廠提供智慧型資料基礎設施的領導者，幫助客戶實施可以帶他們走向未來的資料戰略。」

為了在智慧時代競爭，產生資料驅動的洞察力現在是開展業務的必要條件。許多企業發現，他們需要重新考慮其資料管理策略以適應這一新現實。採用智慧資料基礎設施框架使企業能夠在每個環境中安全地操作其數據，而不會產生數據孤島，從而提取關鍵見解並利用人工智慧實現營運自動化。透過與NVIDIA合作認證和驗證其資料儲存和管理功能，NetApp讓企業能夠更輕鬆地利用智慧資料基礎架構來推動AI創新。

NVIDIA DGX平台副總裁Charlie Boyle表示：「NetApp和NVIDIA攜手合作，讓AI的潛力得以充分發揮。透過將NetApp先進的資料管理功能與NVIDIA AI資料平台、DGX SuperPOD和NVIDIA參考架構相結合，企業和雲端供應商可以為AI模型訓練和推理應用程式部署無縫的高性能環境。」

在NVIDIA GTC 2025上，NetApp宣布了其支援AI創新的產品組合的更新和認證，其中包括：

NetApp提供企業所需的高效能儲存設備，為AI等關鍵工作負載提供動力。搭配NetApp ONTAP的擴充和資料統一功能(已獲得數以萬計擁有現有非結構化資料產業的客戶信賴)，客戶可獲得發展AI工作負載所需的工具，以配合他們的創新步伐。

若要探索這些新功能，並瞭解NetApp如何協助NVIDIA推動AI創新，請於2025年3月17日至21日參觀在聖荷西舉行的NVIDIA GTC，NetApp展位號為318。

其他資源

關於 NetApp

NetApp是一家智慧資料基礎設施公司，將統一資料儲存、整合資料、營運和工作負載服務和相結合，讓充滿顛覆變化的世界為每個客戶帶來商機。NetApp建立無孤島的基礎設施，然後運用可觀測性和AI來實現最佳的資料管理。做為唯一原生內建於全球最大雲端的企業級儲存服務，我們的資料儲存提供順暢的靈活性。此外，我們的資料服務具有卓越的網路韌性、治理和應用程式敏捷性，為使用者創造資料優勢。我們的營運和工作負載服務透過可觀測性和AI，為基礎設施和工作負載提供效能和效率的持續最佳化。無論資料類型、工作負載或環境如何，都可以透過NetApp改造資料基礎架構以實現業務機會。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.netapp.com 或在 X 、 LinkedIn 、 Facebook 和 Instagram 上關注我們。

NETAPP、NETAPP 標誌以及 www.netapp.com/TM 是 NetApp Inc. 的商標。其他公司和產品名稱則可能為其各自所有者的商標。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。