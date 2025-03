Pesto Barilla presenteert Accademia del Basilico: het nieuwe opleidingsprogramma voor kwekers van basilicum

PARMA, Italië--(BUSINESS WIRE)--Nu het zaaien van basilicum begint, lanceert Barilla Accademia del Basilico, een opleidingsprogramma dat specifiek is bedoeld om kwekers bij te scholen en hen technieken en praktijken aan te leren voor duurzame basilicumteelt. Gezien de vraag naar pesto wereldwijd toeneemt en de pestomarkt een volumegroei van 17% beleefde van 2023 tot 20241, plaatst Barilla het topingrediënt van dit product, basilicum, centraal in haar duurzaamheidsverhaal.

Pesto Barilla, dat op basis van een 100% Italiaanse toeleveringsketen van basilicum is gemaakt, wordt geproduceerd met duurzaam gekweekte basilicum, die ISCC Plus-gecertificeerd is in het kader van de Barilla Basil Charter, een set richtlijnen gecontroleerd door RINA (onafhankelijke derde partij). Dit duurzaamheidsconcept wordt verder versterkt door de nieuwe Accademia del Basilico.

In samenwerking met DINAMICA, een organisatie gespecialiseerd in agrofood-opleidingen met de steun van Open Fields Srl, heeft Barilla dit omvattende programma ontwikkeld, gelanceerd in januari 2025. Het programma omvat zeven lessen, bedoeld om landbouwpraktijken binnen de toeleveringsketen van basilicum te verbeteren. De visie richt zich op het bevorderen van langdurige relaties met landbouwgemeenschappen en beoogt waarde te brengen voor Barilla's toeleveringsketen van basilicum.

"In onze Accademia del Basilico draait het niet alleen maar rond kweken. Het gaat om een gemeenschap van kwekers die kennis kunnen delen, kunnen samenwerken en duurzame praktijken kunnen toepassen die de toeleveringsketen van basilicum verbeteren," verklaart Matteo Gori, voorzitter van Kruiden bij Barilla.

De curriculum dekte belangrijke fytosanitaire kwesties, waarbij de economische en productieve gevolgen werden geanalyseerd van ziektes en plagen die de oogst van basilicum aantasten. Kwekers leerden om de symptomen van bepaalde ziektes te herkennen, plagen op te sporen en doeltreffende preventie- en controletechnieken te implementeren. Bovendien bood het thema Agriculture 4.0 een kans om het potentieel van "precisie" in landbouwbeheer aan te kaarten, waar digitale technologieën hun nut bewijzen bij het plannen van strategieën voor landbouwactiviteiten.

In 2024 introduceerde Barilla een nieuwe verpakking, de Half Flint Jar, gemaakt op basis van 65% gerecycled glas, gebruikt bij meer dan 43 miljoen pestobokalen, een cijfer dat de komende jaren naar verwacht nog zal toenemen. Ontworpen in samenwerking met Zignago Vetro, vermindert deze verpakking het gebruik van grondstoffen, het energieverbruik en de CO2-uitstoot aanzienlijk. Een EPD (Environmental Product Declaration), een gecertificeerd rapport 2 dat de impact van de levenscyclus van het product in detail beschrijft, bevestigt dat deze bokalen de uitstoot met 28% verlagen in vergelijking met standaard flintglas, wanneer men uitgaat van een zelfde elektriciteitsvoedingsbron tussen de twee producties.

1 Bron: Nielsen Market Data FY24 @w52 2024

2 Informatiebron: https://www.environdec.com/library/epd17275

