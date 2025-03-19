Accelera接待西班牙首相及產業領袖參觀瓜達拉哈拉電解槽工廠並舉行會議

西班牙瓜達拉哈拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Cummins Inc. [NYSE: CMI]旗下零排放業務部門Accelera™ by Cummins在其位於西班牙卡斯提亞-拉曼查自治區瓜達拉哈拉的先進電解槽製造工廠接待了西班牙首相Pedro Sánchez及其他政府官員。此次參觀彰顯了Accelera在推動歐盟和西班牙向永續未來進行能源轉型方面的重要作用。在Sánchez首相參觀之後，Accelera與頂尖產業高階主管舉行了會議，共同探討推進西班牙綠色氫能市場發展的機會。

西班牙政府致力於綠色轉型，並將綠色氫能做為其中的一大支柱。政府推行的一系列果斷政策，使得歐洲20%的綠色氫能專案在西班牙得以推進。

Sánchez首相參觀了這座占地26萬平方英尺的質子交換膜(PEM)電解槽製造工廠，這是西班牙規模最大的此類工廠之一。他還與Accelera的員工會面，對他們為建構西班牙綠色氫能經濟所做的工作表示肯定。這座節能型電解槽工廠於2024年4月開始投產，已創造了91個高技能就業職位，隨著生產規模的擴大，還有可能創造更多職位。

Accelera是西班牙首屈一指的電解槽製造商之一。西班牙是歐盟主要經濟體之一，再生能源成本較低，為氫能及電解槽的生產和出口提供了良好的環境。

Accelera總裁Amy Davis表示：「Pedro Sánchez首相參觀Accelera在瓜達拉哈拉的電解槽製造工廠，我們深感榮幸。我們與西班牙政府的合作對於發展必要的基礎設施、持續擴大和創新氫能技術以實現零排放未來至關重要。我們共同致力於推進西班牙和歐盟的綠色能源轉型。」

Accelera近期宣布了其迄今為止最大的電解槽專案——為bp位於德國林根的綠色氫能工廠提供一套100MW的系統，該電解槽系統的生產工作已在瓜達拉哈拉工廠展開。Accelera目前具備500MW的即時產能，且可擴充至1GW。未來，Accelera計畫擴大現場製造規模，為西班牙帶來更多的氫能產量，進一步將該國打造成歐洲的氫能產業中心。

首相參觀結束後，Accelera與西班牙綠色氫能領域的領軍人物舉行了一場高等級會議，共同探討合作機會，以加快西班牙做為歐洲氫能中心的建設進程，達成該國和歐盟設定的宏偉脫碳目標。此次對話的重點是建立一個持續產業合作的架構，充分發揮西班牙在綠色氫能生產和技術開發方面的領導能力。

在討論過程中，與會者強調了西班牙本土電解槽生產的重要性，其中就包括Accelera在瓜達拉哈拉的工廠。這不僅對於達成西班牙12GW電解槽裝機目標至關重要，還有助於創造就業機會，鞏固西班牙的工業基礎。

與會人員包括：

bp Spain總裁兼bp group副總裁Olvido Moraleda

Enagás執行長Arturo Gonzalo Aizpiri

Iberdrola全球氫能總監Millán García-Tola

Moeve技術長José Manuel Martínez

Accelera by Cummins總裁Amy Davis

Accelera by Cummins電解槽業務副總裁Andreas Lippert

電解槽利用再生能源生產綠色氫氣，這對於加快潔淨能源轉型至關重要。Accelera是使用PEM電解槽進行大規模制氫的領軍企業，已在全球部署了600多台電解槽裝置，為全球運行中的一些最先進的PEM電解槽系統提供動力。這其中包括位於加拿大魁北克省的一個20MW的設施，以及位於美國佛羅里達州的一個25MW的系統。

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關於Accelera™ by Cummins

Accelera by Cummins為全球對經濟至關重要的產業提供多樣化的零排放解決方案組合，協助它們加快向永續未來轉型。身為Cummins Inc.的一個業務部門，Accelera既是零組件供應商，也是整合商，業務專注於電池、電驅動橋、牽引系統、整合式動力總成解決方案、氫燃料電池以及電解槽。Accelera目前在北美、歐洲各地以及中國設有分支機搆。

Cummins是全球首屈一指的動力解決方案供應商，旗下各業務部門相輔相成，負責設計、製造、經銷和維護廣泛的動力解決方案產品組合。Cummins總部位於美國印第安那州哥倫布，擁有約69,900名員工，2024年實現銷售額341億美元，淨利潤達39億美元。公司在190多個國家和地區建立了強大的經銷和支援網路。

如欲瞭解有關Accelera by Cummins的更多資訊，請造訪 accelerazero.com 。

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