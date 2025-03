Ravenna prima città accessibile ai daltonici: un evento e una nuova donazione di occhiali EnChroma

Ravenna, Italia--(BUSINESS WIRE)--Domani, 19 marzo 2025, alle ore 16:30 presso la Sala Martini del MAR - Museo d’Arte della città di Ravenna, si terrà la conferenza "Come vedono i daltonici", un evento dedicato alla comprensione del daltonismo e delle difficoltà percettive legate ai colori. Interverranno Stefano De Pietro, Presidente dell’Associazione Italiana "Come vedono i daltonici", Sandor Bresnay, Presidente della Fondazione Breznay-Ganoczy (Agno, Svizzera) e della Fondazione Paolina Brugnatelli (Milano).

Il daltonismo colpisce circa 1 uomo su 12 e 1 donna su 200, con oltre 300 milioni di persone nel mondo affette da questa condizione, 2.5 milioni in Italia. Mentre le persone con una visione normale dei colori vedono oltre un milione di sfumature di colore, quelle con deficit di visione dei colori vedono solo il 10% delle tonalità e delle sfumature (vedi immagini sotto). Di conseguenza, i colori possono apparire spenti o addirittura indistinguibili. L'obiettivo di queste iniziative è sensibilizzare l'opinione pubblica e rendere sempre più accessibili le esperienze culturali ed educative anche per chi ha una percezione differente dei colori.

L'incontro, promosso dal Rotary Club Ravenna e dal Lions Club Ravenna Host, segna un ulteriore passo avanti per la città di Ravenna verso l'inclusività percettiva. Durante l'evento, il Rotary donerà un kit di occhiali per daltonici EnChroma al MAR, permettendo ai visitatori con daltonismo di richiedere gli occhiali in prestito per un'esperienza visiva più accessibile. Parallelamente, il Lions Club Ravenna Host donerà un ulteriore kit di occhiali al Liceo Artistico "Nervi-Severini", contribuendo all'integrazione del tema del daltonismo nel contesto educativo e artistico.

L'evento è realizzato in collaborazione con il Rotary Club Ravenna, il Lions Club Ravenna Host e l'ABA - Accademia di Belle Arti di Ravenna.

Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio che vede Ravenna emergere come la prima città accessibile ai daltonici. Già nella scorsa estate, diversi siti UNESCO della città, noti per i loro straordinari mosaici, hanno iniziato ad offrire ai visitatori occhiali EnChroma, permettendo loro di percepire i colori delle opere in modo più vivido e preciso (fonte).

Tra questi siti si distingue il progetto "ColoRaMi", promosso da Ravenna Mosaici, che offre ai visitatori daltonici l'opportunità di scoprire i capolavori musivi della città attraverso occhiali speciali. Il progetto coinvolge monumenti UNESCO di rilievo come la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo e il Battistero Neoniano, rendendo l’arte musiva accessibile a un pubblico ancora più ampio. Maggiori dettagli sul progetto sono disponibili a questo link.