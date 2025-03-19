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Laserfiche公布2025年Run Smarter®獎得主

加州長灘--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 協助組織管理關鍵內容和工作流程的一流企業平台Laserfiche今日公布了2025年Laserfiche Run Smarter®獎的得獎者名單。

該獎項旨在表揚那些借助Laserfiche取得卓越業務成果的個人和組織。從徹底革新環境保護方式的州政府部門，到在颶風後迅速採取行動的保險公司：這些得獎者利用Laserfiche技術提高了生產力，推動了創新流程，並改善了人們的生活。

Laserfiche執行長Karl Chan表示：「這些得獎者是員工和客戶體驗的捍衛者。他們在各自產業中利用Laserfiche引領工作方式的變革。我們很高興為他們的傑出成就喝彩。」

恭喜2025年Run Smarter獎的得獎者：

  • Angela Goerner，科佩爾獨立學區(ISD)企業內容管理總監：年度Laserfiche宣導者
  • Miriam Patrocinio，北卡羅來納州環境品質部資料長：Nien-Ling Wacker遠見獎
  • Kara Smith，北布魯斯半島市地理資訊系統/IT經理：年度Tom Wayman數位化轉型領導者
  • Jennifer Washburn，南伊利諾大學醫學院IT經理：憑藉Laserfiche流程評審解決方案範本獲得年度解決方案市場遞交獎
  • 喬治亞州阿克沃思市：北美年度Laserfiche計畫獎
  • GMX Seguros：拉丁美洲年度Laserfiche計畫獎
  • 開羅美國大學：歐洲、中東和非洲地區年度Laserfiche計畫獎
  • IOI Properties Group Berhad：亞太地區年度Laserfiche計畫獎
  • 帕羅奧圖共同學區：年度Laserfiche團隊獎
  • Public Service Social Security Fund：最佳計畫投資報酬率獎
  • 愛達荷州懲教部：年度變革推動者獎

在此瞭解更多關於Laserfiche Run Smarter獎得獎者的資訊。

Laserfiche將在2025年Empower大會上為得獎者慶祝。點選此處註冊參加該大會。

關於Laserfich

Laserfiche是一個首屈一指的企業平台，借助AI驅動的解決方案，協助各組織實現業務營運的數位化轉型並管理其內容。透過可擴充的工作流程、可自訂的表單、無程式碼範本和AI賦能的功能，Laserfiche®文件管理平台加快了業務展開的速度。從初創企業到《財星》500大企業，各類規模的組織都信賴Laserfiche，它賦能團隊提高生產力、促進協作，並大規模提供卓越的客戶體驗。Laserfiche總部位於加州長灘，業務遍布全球，在北美、歐洲和亞洲設有辦事處。

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