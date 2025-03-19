Laserfiche公布2025年Run Smarter®獎得主

加州長灘--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 協助組織管理關鍵內容和工作流程的一流企業平台Laserfiche今日公布了2025年Laserfiche Run Smarter®獎的得獎者名單。

該獎項旨在表揚那些借助Laserfiche取得卓越業務成果的個人和組織。從徹底革新環境保護方式的州政府部門，到在颶風後迅速採取行動的保險公司：這些得獎者利用Laserfiche技術提高了生產力，推動了創新流程，並改善了人們的生活。

Laserfiche執行長Karl Chan表示：「這些得獎者是員工和客戶體驗的捍衛者。他們在各自產業中利用Laserfiche引領工作方式的變革。我們很高興為他們的傑出成就喝彩。」

恭喜2025年Run Smarter獎的得獎者：

Angela Goerner ，科佩爾獨立學區(ISD)企業內容管理總監：年度Laserfiche宣導者

，科佩爾獨立學區(ISD)企業內容管理總監：年度Laserfiche宣導者 Miriam Patrocinio ，北卡羅來納州環境品質部資料長：Nien-Ling Wacker遠見獎

，北卡羅來納州環境品質部資料長：Nien-Ling Wacker遠見獎 Kara Smith ，北布魯斯半島市地理資訊系統/IT經理：年度Tom Wayman數位化轉型領導者

，北布魯斯半島市地理資訊系統/IT經理：年度Tom Wayman數位化轉型領導者 Jennifer Washburn ，南伊利諾大學醫學院IT經理：憑藉Laserfiche流程評審解決方案範本獲得年度解決方案市場遞交獎

，南伊利諾大學醫學院IT經理：憑藉Laserfiche流程評審解決方案範本獲得年度解決方案市場遞交獎 喬治亞州阿克沃思市 ：北美年度Laserfiche計畫獎

：北美年度Laserfiche計畫獎 GMX Seguros： 拉丁美洲年度Laserfiche計畫獎

拉丁美洲年度Laserfiche計畫獎 開羅美國大學 ：歐洲、中東和非洲地區年度Laserfiche計畫獎

：歐洲、中東和非洲地區年度Laserfiche計畫獎 IOI Properties Group Berhad： 亞太地區年度Laserfiche計畫獎

亞太地區年度Laserfiche計畫獎 帕羅奧圖共同學區 ：年度Laserfiche團隊獎

：年度Laserfiche團隊獎 Public Service Social Security Fund ：最佳計畫投資報酬率獎

：最佳計畫投資報酬率獎 愛達荷州懲教部：年度變革推動者獎

在此瞭解更多關於Laserfiche Run Smarter獎得獎者的資訊。

Laserfiche將在2025年Empower大會上為得獎者慶祝。點選此處註冊參加該大會。

關於Laserfich

Laserfiche是一個首屈一指的企業平台，借助AI驅動的解決方案，協助各組織實現業務營運的數位化轉型並管理其內容。透過可擴充的工作流程、可自訂的表單、無程式碼範本和AI賦能的功能，Laserfiche®文件管理平台加快了業務展開的速度。從初創企業到《財星》500大企業，各類規模的組織都信賴Laserfiche，它賦能團隊提高生產力、促進協作，並大規模提供卓越的客戶體驗。Laserfiche總部位於加州長灘，業務遍布全球，在北美、歐洲和亞洲設有辦事處。

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