Armand « Mondo » Duplantis, star du saut à la perche, vise un record du monde de 6,40 m digne d'un conte de fées

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Armand « Mondo » Duplantis, détenteur du record du monde de saut à la perche, pense pouvoir porter le record du monde de saut à la perche à 6,40 mètres dans les prochaines années, a déclaré l'athlète lors d'un entretien avec Arne Freundt, PDG de PUMA, publié dans le cadre du rapport annuel de l'entreprise sportive.

En ce qui concerne le saut à la perche, Mondo est dans une ligue à part. En effet, il a remporté deux médailles d'or olympiques, deux championnats du monde, battu 11 fois le record du monde et a été couronné deux fois athlète de l'année au niveau mondial. Même s'il vient d'établir le record du monde à 6,27 mètres au début de l'année, l'athlète suédois a pour objectif de porter la barre à 6,40 mètres plus tard.

« Je pense que 6,30 mètres est probablement l'objectif à atteindre dans un avenir proche, et que 6,40 mètres sera réalisable au cours des prochaines années », a déclaré M. Mondo.

Il a indiqué que l'amélioration de la technologie de ses pointes était un élément clé qui lui permettait de sauter toujours plus haut. Avec l'aide de l'équipe d'innovation de PUMA, il s'est inspiré des pointes de sprint pour créer la chaussure de saut à la perche ultime.

« Nous savons qu’il existe une corrélation directe entre l’énergie et la vitesse que vous avez sur la piste et la hauteur à laquelle vous pouvez sauter », a déclaré Mondo. « Dès le départ, c’était une association parfaite avec PUMA, car nous savions à quel point vous aviez une bonne compréhension de la vitesse. Nous voulions créer une sorte de mélange entre un crampon de sprint et un crampon de saut à la perche. Ils sont beaucoup plus légers et plus agressifs au niveau du ressort de l’avant-pied que ceux que vous voyiez il y a des années pour le saut à la perche. Je pense que c’est ce qui m’aide et me permet d’atteindre les vitesses que je souhaite pour pouvoir réaliser des sauts dignes d’un record du monde. »

L'introduction d'innovations dans sa gamme de produits de performance est un élément important de la stratégie d'élévation de la marque PUMA visant à créer les bases d'une croissance durable à long terme.

« En tant que marque sportive, il est essentiel que nous soyons représentés par les meilleurs athlètes et que nous prouvions que nos produits offrent les meilleures performances et permettent d’améliorer les résultats », a déclaré Arne Freundt, PDG de PUMA. « Je pense que c’est sans aucun doute un élément important du marketing, mais les enseignements que nous tirons de l’angle de l’innovation sont encore plus importants. Il est primordial que nous comprenions vraiment ce qui vous rend plus rapide avant le saut, ce qui vous fait sauter plus haut, et que nous convertissions ces apprentissages en innovation de produit. »

La conversation complète est disponible dans le rapport annuel numérique de PUMA, accessible à l’adresse suivante : https://annual-report.puma.com

PUMA

PUMA est l'une des principales marques de sport au monde, concevant, développant, vendant et commercialisant des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis plus de 75 ans, PUMA fait progresser le sport et la culture en créant des produits rapides pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits de performance et des produits inspirés par le sport dans des catégories telles que le football, la course et l'entraînement, le basketball, le golf et le sport automobile. Elle collabore avec des designers et des marques de renom pour apporter les influences sportives dans la culture urbaine et la mode. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. L’entreprise distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 20 000 personnes dans le monde et a son siège à Herzogenaurach, en Allemagne.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.