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NetApp存储通过NVIDIA DGX SuperPOD、NVIDIA云合作伙伴和NVIDIA认证系统的验证

NetApp丰富的数据管理功能帮助客户加速人工智能创新

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能数据基础设施公司NetApp®（NASDAQ:）今日宣布NVIDIA验证了高性能NetApp企业级存储系统，该系统搭载NetApp ONTAP®，适用于支持AI训练和推理的环境。这是NetApp首次让客户能够从经过验证的NVIDIA配置和架构中获益，其中包括NVIDIA DGX SuperPODNVIDIA云合作伙伴及NVIDIA认证存储解决方案，并且结合NetApp ONTAP丰富且成熟的数据管理服务，这些对于构建AI工厂至关重要。

通过这些认证后，NetApp就可以利用针对NetApp ONTAP的NVIDIA AI数据平台参考设计，在NVIDIA加速计算、网络和软件支持下，为推理模型推断工作负载提供AI代理，从而推进存储基础架构的发展。

NetApp高级副总裁兼首席技术官Jonsi Stefansson表示，“NetApp与NVIDIA是长期的技术合作伙伴，共同为数百家客户的AI模型训练与推理提供相关服务。NetApp致力于帮助客户掌控数据，消除信息孤岛，驾驭智能时代。利用AI推动创新和运营卓越不仅是技术挑战，更是数据战略问题。通过与NVIDIA的合作，NetApp占据领导地位，为AI工厂提供智能数据基础设施，助力客户实施面向未来的数据战略。”

在智能时代竞争，产生数据驱动的洞察已成为商业运营的必备条件。许多企业意识到，他们需要重新思考数据管理策略以适应这一新现实。采用智能数据基础设施框架，赋予企业在各种环境中安全地操控数据、打破孤岛、提取关键洞察并利用AI实现运营自动化的能力。通过与NVIDIA合作，对其数据存储和管理能力进行认证与验证，NetApp正帮助企业更轻松地利用智能数据基础设施推动AI创新。

NVIDIA DGX平台副总裁Charlie Boyle表示，“NetApp与NVIDIA携手释放AI的全部潜能。通过将NetApp先进的数据管理能力与NVIDIA AI数据平台、DGX SuperPOD及NVIDIA参考架构相结合，企业和云服务提供商能够部署无缝、高性能的环境，用于AI模型训练和推理应用。”

在NVIDIA GTC 2025大会上，NetApp将宣布对其支持人工智能创新的产品组合进行更新和认证，其中包括：

  • NetApp AFF A90通过NVIDIA DGX SuperPOD验证：配备NetApp ONTAP的NetApp AFF A90企业存储系统现已通过NVIDIA DGX SuperPOD验证。将全球最安全的存储系统引入DGX SuperPOD部署，可为客户提供企业数据管理功能和可扩展的多租户，帮助他们开发和运营高性能AI工厂，部署代理AI，同时消除数据孤岛。
  • NetApp AFF A90被认证为NVIDIA HGX系统的NVIDIA云合作伙伴高性能存储设备：通过认证支持NVIDIA云合作伙伴（NCP）参考架构实现NVIDIA HGXB200和HGX H200系统的高性能存储，NetApp能够作为NVIDIA云合作伙伴的底层存储，为最大的人工智能即服务提供商提供支持。NetApp AFF A90系统具有在安全的多租户环境中提供变革性人工智能和数据服务所需的强大性能，使NCP能够为客户提供可扩展的人工智能基础架构。
  • NetApp AIPod通过新的NVIDIA认证存储计划获得企业存储认证 : NetApp AIPod已获得NVIDIA认证存储称号，以高性能存储支持NVIDIA企业参考架构。NetApp现已通过认证，可为NVIDIA认证系统提供企业级存储，支持各种人工智能工作负载，加速NVIDIA L40SNVIDIA HGX H200超级计算机等加速计算平台，确保人工智能基础架构的性能、可扩展性、质量、效率和可靠性。此外，NetApp还与Lenovo共同发布了新版NetApp AIPod，其中包括NVIDIA AI企业级软件平台，为客户部署用于推理和微调的AI基础架构提供了更大的灵活性。这种简化的架构为利用生成式和代理式人工智能机会奠定了基础，并且无需投资专用数据科学资源。

NetApp为企业提供所需的高性能存储，为人工智能等关键工作负载提供强大动力。 结合NetApp ONTAP的横向扩展和数据统一功能——已经获得数万拥有非结构化数据资产的客户的信赖，客户拥有了所需工具，使AI工作负载增长能够紧跟创新步伐。

要探索这些新功能并了解NetApp如何与NVIDIA携手推动人工智能创新，请参观2025年3月17-21日在圣何塞举行的NVIDIA GTC，NetApp展位号为318。

附加资源

关于NetApp

NetApp是一家智能数据基础设施公司，将统一数据存储、集成数据、运营和工作负载服务和相结合，让充满颠覆变化的世界为每个客户带来机遇。NetApp创建无孤岛的基础设施，然后运用可观察性和AI来实现最佳的数据管理。作为唯一原生嵌入全球最大云中的企业级存储服务，我们的数据存储提供无缝的灵活性。此外，我们的数据服务具有卓越的网络弹性、治理和应用程序敏捷性，为用户创造数据优势。我们的运营和工作负载服务通过可观察性和AI，为基础设施和工作负载提供性能和效率的持续优化。无论数据类型、工作负载或环境如何，都可以通过NetApp改造数据基础架构以实现业务机遇。如需了解更多信息，请访问 www.netapp.com 或在 XLinkedInFacebookInstagram 上关注我们。

NETAPP、NETAPP徽标以及 www.netapp.com/TM 上列出的标记是NetApp, Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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