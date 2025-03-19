NetApp存储通过NVIDIA DGX SuperPOD、NVIDIA云合作伙伴和NVIDIA认证系统的验证

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能数据基础设施公司NetApp®（NASDAQ:）今日宣布NVIDIA验证了高性能NetApp企业级存储系统，该系统搭载NetApp ONTAP®，适用于支持AI训练和推理的环境。这是NetApp首次让客户能够从经过验证的NVIDIA配置和架构中获益，其中包括NVIDIA DGX SuperPOD、NVIDIA云合作伙伴及NVIDIA认证存储解决方案，并且结合NetApp ONTAP丰富且成熟的数据管理服务，这些对于构建AI工厂至关重要。

通过这些认证后，NetApp就可以利用针对NetApp ONTAP的NVIDIA AI数据平台参考设计，在NVIDIA加速计算、网络和软件支持下，为推理模型推断工作负载提供AI代理，从而推进存储基础架构的发展。

NetApp高级副总裁兼首席技术官Jonsi Stefansson表示，“NetApp与NVIDIA是长期的技术合作伙伴，共同为数百家客户的AI模型训练与推理提供相关服务。NetApp致力于帮助客户掌控数据，消除信息孤岛，驾驭智能时代。利用AI推动创新和运营卓越不仅是技术挑战，更是数据战略问题。通过与NVIDIA的合作，NetApp占据领导地位，为AI工厂提供智能数据基础设施，助力客户实施面向未来的数据战略。”

在智能时代竞争，产生数据驱动的洞察已成为商业运营的必备条件。许多企业意识到，他们需要重新思考数据管理策略以适应这一新现实。采用智能数据基础设施框架，赋予企业在各种环境中安全地操控数据、打破孤岛、提取关键洞察并利用AI实现运营自动化的能力。通过与NVIDIA合作，对其数据存储和管理能力进行认证与验证，NetApp正帮助企业更轻松地利用智能数据基础设施推动AI创新。

NVIDIA DGX平台副总裁Charlie Boyle表示，“NetApp与NVIDIA携手释放AI的全部潜能。通过将NetApp先进的数据管理能力与NVIDIA AI数据平台、DGX SuperPOD及NVIDIA参考架构相结合，企业和云服务提供商能够部署无缝、高性能的环境，用于AI模型训练和推理应用。”

在NVIDIA GTC 2025大会上，NetApp将宣布对其支持人工智能创新的产品组合进行更新和认证，其中包括：

NetApp为企业提供所需的高性能存储，为人工智能等关键工作负载提供强大动力。 结合NetApp ONTAP的横向扩展和数据统一功能——已经获得数万拥有非结构化数据资产的客户的信赖，客户拥有了所需工具，使AI工作负载增长能够紧跟创新步伐。

要探索这些新功能并了解NetApp如何与NVIDIA携手推动人工智能创新，请参观2025年3月17-21日在圣何塞举行的NVIDIA GTC，NetApp展位号为318。

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关于NetApp

NetApp是一家智能数据基础设施公司，将统一数据存储、集成数据、运营和工作负载服务和相结合，让充满颠覆变化的世界为每个客户带来机遇。NetApp创建无孤岛的基础设施，然后运用可观察性和AI来实现最佳的数据管理。作为唯一原生嵌入全球最大云中的企业级存储服务，我们的数据存储提供无缝的灵活性。此外，我们的数据服务具有卓越的网络弹性、治理和应用程序敏捷性，为用户创造数据优势。我们的运营和工作负载服务通过可观察性和AI，为基础设施和工作负载提供性能和效率的持续优化。无论数据类型、工作负载或环境如何，都可以通过NetApp改造数据基础架构以实现业务机遇。如需了解更多信息，请访问 www.netapp.com 或在 X 、 LinkedIn 、 Facebook 和 Instagram 上关注我们。

NETAPP、NETAPP徽标以及 www.netapp.com/TM 上列出的标记是NetApp, Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

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