Andersen Global verruimt haar armslag in Bangladesh met Edge Research

Edge Research werd in 2017 opgericht en is gevestigd in Dhaka. Het bedrijf focust op bedrijfswaardering, due diligence, advies bij transacties en financiële analyse voor de overheidssector en de privésector. De expertise van het bedrijf omspant verschillende activaklassen en domeinen, gesteund door een diep begrip van de markt in Bangladesh. Met een team dat ervaren is in het werken met multinationals, wereldwijde banken en beheerders van buitenlandse fondsen, is Edge Research uniek geplaatst om inzichten te bieden die recht doen aan de behoeften van internationale en lokale klanten.

“Het diepe begrip van ons team wat de lokale handelsmarkt betreft, gekoppeld aan een sterke nadruk op het vinden van kritieke drijfveren van waarden, stelt ons in staat om de concurrentie steeds voor te blijven,” verklaart Managing Partner Asif Khan. “De samenwerking met Andersen Global versterkt ons vermogen om onafhankelijke, wereldwijd geïnformeerde oplossingen te leveren, om multinationals die in Bangladesh actief zijn en investeerders op zoek naar kansen in deze regio strategische ondersteuning te bieden.”

“Bangladesh is een snel evoluerende markt met aanzienlijke groeimogelijkheden,” verklaart Mark L. Vorsatz, voorzitter en CEO van Andersen Global. “De expertise van Edge Research op gebied van waardering en hun grondige begrip van de plaatselijke economie, stellen ons in staat om klanten en investeerders actief in deze regio gespecialiseerde oplossingen aan te bieden.”

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden, onafhankelijke ledenfirma's bestaande uit fiscale, juridische en taxatieprofessionals over de hele wereld. Andersen Global werd in 2013 opgericht door de Amerikaanse aangesloten firma Andersen Tax LLC en heeft nu wereldwijd meer dan 19.000 professionals en een aanwezigheid in meer dan 500 locaties via zijn aangesloten firma's en samenwerkende firma's.

