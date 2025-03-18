Andersen Global通过Edge Research扩大在孟加拉国的影响力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global通过与估值和研究公司Edge Research签订合作协议，进一步进军孟加拉国，巩固了其在南亚的业务。

Edge Research成立于2017年，总部位于达卡，专注于为公共和私营部门提供企业估值、尽职调查、交易咨询和财务分析服务。公司对孟加拉国市场有着深刻的理解，其专长涵盖多个资产类别和领域。Edge Research的团队在与跨国公司、全球银行和外国基金经理合作方面经验丰富，擅长提供能够满足国际和本地客户需求的见解。

管理合伙人Asif Khan表示：“我们的团队对当地商业市场有着深刻的理解，尤其重视发现能够推动价值的关键因素，从而使我们能够保持竞争优势。与Andersen Global的合作增强了我们提供具有全球视野的独立解决方案的能力，助力我们为在孟加拉国运营的跨国公司和在该地区寻找机会的投资者提供战略支持。”

Andersen Global董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“孟加拉国是一个快速发展的市场，蕴含着巨大的发展机遇。Edge Research在估值方面的专长以及他们对当地经济的深刻理解，使我们能够为在该地区运营的客户和投资者提供专业的解决方案。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过19,000名专业人员，通过其成员公司和合作公司在500多个地区开展业务。

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