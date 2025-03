Sofinnova Partners et Gustave Roussy annoncent la création de la première biotech issue de leur partenariat stratégique

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Sofinnova Partners, un leader du capital-risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie, en collaboration avec Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, annonce aujourd’hui la création de leur première entreprise de biotechnologie.

Signadori Bio, créée en collaboration avec les fondateurs scientifiques Dr Jean-Luc Perfettini et Pr Nathalie Chaput, est une plateforme de thérapie cellulaire innovante visant à transformer le traitement du cancer. Ce jalon marque une étape importante du partenariat stratégique visant à accélérer l’innovation en biotechnologie en s’appuyant sur les avancées de la recherche scientifique et médicale.

Depuis le démarrage de ce partenariat en 2023, une cinquantaine de projets ont été évalués. Ce processus a conduit à la création d’une entreprise spécialisée dans la thérapie génique et cellulaire développant une approche innovante dans le domaine de l’oncologie. Plus d’informations seront annoncées dans le courant de l’année lorsque la société aura finalisé certaines étapes de son développement. En outre, plusieurs autres projets prometteurs sont en cours, soulignant le potentiel immense pour de nouvelles avancées dans le domaine des traitements contre le cancer.

« Alors que le cancer continue de progresser, notamment parmi les populations les plus jeunes, il est indispensable d’accélérer la transformation des avancées scientifiques en traitement. Ce partenariat illustre avec force la manière dont le monde académique et celui de l’investissement peuvent travailler de concert pour faire avancer l'innovation à travers de nouvelles entreprises » déclare Pr Fabrice Barlesi, Directeur Général de Gustave Roussy. « Gustave Roussy est à la pointe de la recherche sur le cancer. Avec l'expertise de Sofinnova Partners dans la création d'entreprises, nous sommes désormais idéalement positionnés pour transformer rapidement ces innovations en thérapies capables d’améliorer la vie des patients à l'échelle mondiale ».

Matthieu Coutet, Partner chez Sofinnova Partners et Président de Signadori Bio, poursuit : « Transformer la recherche de pointe en entreprises à succès réclame bien plus que du financement ou de l’excellence scientifique ; cela requiert un écosystème adapté. En combinant la puissance de la recherche de Gustave Roussy avec le savoir-faire de Sofinnova pour créer et développer des entreprises de biotechnologie, nous établissons une voie directe du laboratoire à la clinique ».

A mesure que leurs projets communs progressent, Sofinnova et ses partenaires académiques sont déterminés à encourager l’émergence de la prochaine génération d’entreprises de biotechnologie et promouvoir l’innovation dans les traitements du cancer. Cette initiative, soutenue par Sofinnova Biovelocita II, un fonds d’accélération en biotech de 165M€, vise à identifier et développer les avancées scientifiques les plus prometteuses issues des grands centres de recherche comme Gustave Roussy. Ce travail est mené en collaboration avec Gustave Roussy Transfert, la filiale dédiée à la valorisation et au transfert de technologies de Gustave Roussy.

À propos de Sofinnova Partners

Sofinnova Partners est un des leaders du capital-risque en Europe dans les sciences de la vie, avec une spécialisation dans la santé et le développement durable. Basée à Paris, Londres et Milan, l’équipe est composée de professionnels issus de toutes les régions du monde aux profils à la fois scientifiques, business et médicaux. Investisseur engagé, Sofinnova Partners s’implique pour créer des entreprises sur l’ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie, de l’amorçage aux phases avancées de développement. La société s’associe à des entrepreneurs ambitieux, en tant qu’investisseur principal ou chef de file, pour développer des innovations ayant le potentiel de transformer positivement le futur de tous.

Créée en 1972, Sofinnova Partners est la société de capital-risque la plus établie en Europe. Bénéficiant de 50 années d'expérience, elle a accompagné plus de 500 entreprises à travers le monde devenues des leaders sur leur marché. Sofinnova Partners gère aujourd’hui plus de 4 milliards d’euros d’actifs. Pour plus d’information : sofinnovapartners.com.

A propos de Gustave Roussy

Classé par le magazine Newsweek comme le premier centre européen de lutte contre le cancer et quatrième au niveau mondial, Gustave Roussy constitue un pôle d’expertise globale entièrement dédié aux patients vivant avec un cancer. L’Institut est un pilier fondateur du biocluster en oncologie Paris-Saclay Cancer Cluster. Source d'innovations thérapeutiques et d'avancées diagnostiques, l’Institut accueille chaque année près de 50 000 patients dont 3 500 enfants et adolescents et développe une approche intégrée entre recherche, soins et enseignement. Expert des cancers rares et des tumeurs complexes, Gustave Roussy traite tous les cancers, à tous les âges de la vie. Il propose à ses patients une prise en charge personnalisée qui allie innovation et humanité, où sont pris en compte le soin mais aussi la qualité de vie physique, psychologique et sociale. Avec 4 100 salariés répartis sur deux sites, Villejuif et Chevilly-Larue, Gustave Roussy réunit les expertises indispensables à une recherche de haut niveau en cancérologie ; 40 % des patients traités sont inclus dans des études cliniques. Pour en savoir plus sur Gustave Roussy et suivre les actualités de l’Institut : www.gustaveroussy.fr, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram

A propos de Gustave Roussy Transfert

Créée en 2000, Gustave Roussy Transfert est la filiale de Gustave Roussy dédiée à la valorisation et au transfert de technologies. Ses missions reposent (1) sur la création et l’identification des innovations issues de l’ensemble des équipes de recherche hébergées sur le site de Gustave Roussy, (2) sur la mise en place et le suivi des partenariats translationnels impliquant Gustave Roussy, et (3) sur le sourcing, la promotion et l’accompagnement des projets entrepreneuriaux de Gustave Roussy.