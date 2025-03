BioClec società nata per rivoluzionarie le terapie per l'Alzheimer prende il via con il sostegno di Sofinnova Partners

MILANO--(BUSINESS WIRE)--BioClec, azienda biotecnologica all’avanguardia nella ricerca di nuove cure per la malattia di Alzheimer, annuncia oggi il suo avvio. Nata da Biovelocita II, il programma di accelerazione da 165 milioni di euro di Sofinnova Partners, BioClec sta sviluppando farmaci attivi sulla microglia, il sistema di cellule immunitarie del cervello, per trattare la malattia di Alzheimer. L’ Alzheimer, colpisce milioni di persone in tutto il mondo, compromettendone man mano memoria e funzioni cognitive e privandole infine dell’autosufficienza.

"La microglia è fondamentale per la salute del cervello; agendo su di essa vogliamo rivoluzionare il trattamento dell’Alzheimer", ha affermato il Professor Marco Colonna, fondatore scientifico di BioClec e professore di patologia e immunologia presso la Washington University School of Medicine di St. Louis. “Stiamo aprendo una nuova strada nella terapia delle malattie neurodegenerative attraverso ricerche pionieristiche per trasformare il futuro delle persone con Alzheimer”.

BioClec è supportata dal fondo di accelerazione biotecnologica di Sofinnova Partners, Biovelocita II. La società è in fase di ricerca e sta individuando nuove molecole attive sulla microglia per modificare il decorso della malattia di Alzheimer e affrontare questa enorme, urgente necessità terapeutica.

“Per trasformare una ricerca di frontiera in terapie reali sono necessarie eccellenza scientifica e collaborazione intensa”, ha affermato Gabriella Camboni, CEO di BioClec e partner di Sofinnova Partners. “BioClec è al passaggio tra scoperta e impatto sui pazienti, e noi siamo impegnati a concretizzare questa innovazione trasformativa”.

Con sede in Italia, BioClec rafforza la crescente presenza di Sofinnova nel paese e il suo impegno nelle neuroscienze e nell’innovazione biotecnologica.

A proposito di BioClec

BioClec è un’azienda biotecnologica basata in Italia che sviluppa terapie innovative e pionieristiche per la malattia di Alzheimer. L’azienda è focalizzata sul progresso di nuovi trattamenti attivi sulla microglia, una popolazione di cellule immunitarie fondamentali del cervello. BioClec è posizionata per un impatto significativo sul trattamento delle malattie neurodegenerative, rispondendo alle urgenti esigenze mediche insoddisfatte di pazienti in tutto il mondo.

Informazioni su Sofinnova Partners

Sofinnova Partners è una società leader europea di venture capital specializzata nel settore delle scienze della vita, con sedi a Parigi, Londra e Milano. La società è composta da un team di professionisti provenienti da tutto il mondo con comprovata competenza medica, scientifica e di business. Sofinnova Partners è un “company builder” con capacità e competenze di investimento in tutte le fasi di sviluppo delle aziende biotech, da quelle precoci a quelle piú avanzate. La società collabora attivamente con imprenditori e investitori leader nello sviluppo di innovazioni e di trasformazione che hanno il potenziale di influire positivamente sul futuro collettivo.

Fondata nel 1972, Sofinnova Partners è una società di capitale di rischio profondamente radicata in Europa, con 50 anni di esperienza, che ha sostenuto più di 500 aziende e crea leader di mercato in tutto il mondo. Oggi, Sofinnova Partners ha più di 4 miliardi di euro in gestione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito sofinnovapartners.com.