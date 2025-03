Andersen Global udvider rækkevidden i Bangladesh med Edge Research

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global udvider yderligere i Bangladesh gennem en samarbejdsaftale med værdiansættelses- og analysefirmaet Edge Research og styrker yderligere styrker sin tilstedeværelse i det sydlige Asien.

Firmaet Edge Research blev stiftet i 2017 og har hovedkontor i Dhaka. Der fokuseres på værdiansættelse af selskaber, due diligence, transaktionsrådgivning og finansiel analyse for såvel den offentlige som den private sektor. Firmaets ekspertise spænder over flere aktivklasser og domæner. Styrken ligger i en indgående forståelse af markedet i Bangladesh. Med et team, der har erfaring med multinationale virksomheder, globale banker og udenlandske fondsforvaltere, er Edge Research unikt positioneret til at levere indsigt, der imødekommer internationale og lokale kunders behov.

"Vores teams indgående forståelse af det lokale erhvervsmarked, kombineret med en stærk vægt på identificering af afgørende motorer for værdiskabelse, giver os mulighed for at opretholde en konkurrencefordel," siger Managing Partner Asif Khan. "Samarbejdet med Andersen Global styrker vores evne til at levere uafhængige, globalt informerede løsninger, der kan yde strategisk støtte til multinationale virksomheder, som opererer i Bangladesh, og investorer, der søger muligheder i regionen."

"Bangladesh udgør et marked i hastig udvikling med betydelige muligheder for vækst," siger Andersen Global Chairman og CEO Mark L. Vorsatz. "Edge Researchs ekspertise inden for værdiansættelse og deres stærke forståelse af den lokale økonomi giver os mulighed for at levere specialiserede løsninger til kunder og investorer, der opererer i regionen."

