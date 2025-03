Accelera ontvangt Spaanse premier en leiders uit de industrie voor rondleiding en ontmoeting in elektrolyzerfabriek in Guadalajara

GUADALAJARA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Accelera™ van Cummins, het emissievrije bedrijfssegment van Cummins Inc. [NYSE: CMI], ontving Spaanse premier Pedro Sánchez en andere overheidsfunctionarissen in zijn ultramoderne elektrolyzerfabriek in Guadalajara, Castilla-la Mancha, Spanje. Het bezoek benadrukte de belangrijke rol van Accelera bij het mogelijk maken van de energietransitie van de Europese Unie (EU) en Spanje naar een duurzame toekomst. Na het bezoek van premier Sánchez hield Accelera een vergadering met topmanagers uit de industrie om samen mogelijkheden te verkennen om de Spaanse markt voor groene waterstof te bevorderen.

De Spaanse regering zet zich in voor de groene transitie, met groene waterstof als een van de pijlers.

