Accelera accueille le Premier ministre espagnol et des chefs d'entreprise pour une visite suivie d'une réunion à l'usine d'électrolyse de Guadalajara

GUADALAJARA, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Accelera™ by Cummins, le segment d'activité zéro émission de Cummins Inc. [NYSE : CMI], a accueilli le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, et d'autres représentants du gouvernement dans son usine ultramoderne de fabrication d'électrolyseurs à Guadalajara dans la communauté autonome de Castille-la Manche, en Espagne. Cette visite a mis en exergue le rôle important d'Accelera dans la transition énergétique de l'Union européenne (UE) et donc de l'Espagne, vers un avenir durable. À la suite de la visite du Premier ministre Pedro Sánchez, Accelera a organisé une réunion avec des cadres supérieurs du secteur afin d'examiner les possibilités de promouvoir ensemble le marché espagnol de l'hydrogène vert.

Le gouvernement espagnol s'est engagé dans la transition verte, dont l'hydrogène vert est l'un des piliers. Les politiques décisives préconisées par l'exécutif ont permis de promouvoir en Espagne 20 % des projets d'hydrogène vert en Europe.

Le Premier ministre Pedro Sánchez a visité l'usine de fabrication d'électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (PEM), l'une des plus grandes d'Espagne, et a rencontré les employés d'Accelera pour les féliciter de leur travail de création de l'économie verte de l'hydrogène du pays. L'installation d'électrolyse à haut rendement énergétique a démarré sa phase de production en avril 2024 en créant 91 emplois hautement qualifiés, et comptant sur un accroissement potentiel au fur et à mesure de l'expansion de la production.

Accelera est l'un des principaux fabricants d'électrolyseurs en Espagne. Doté de l'une des plus importantes économies de l'UE et le faible coût des énergies renouvelables, le pays offre un environnement propice à l'expansion de la production et de l'exportation d'hydrogène et d'électrolyseurs.

« C'est un honneur d'accueillir le Premier ministre Pedro Sánchez dans notre usine d'électrolyseurs d'Accelera à Guadalajara », a déclaré Amy Davis, présidente d'Accelera. « Notre partenariat avec le gouvernement espagnol est essentiel pour développer l'infrastructure nécessaire à la poursuite de la mise à l'échelle et de l'innovation des technologies de l'hydrogène afin de parvenir à un avenir sans émissions. Ensemble, nous nous engageons à promouvoir la transition énergétique verte de l'Espagne et de l'UE ».

Accelera a récemment annoncé son plus grand projet d'électrolyseur à ce jour – un système de 100 mégawatts (MW) pour l'usine d'hydrogène vert de bp à Lingen, en Allemagne – sachant que la production du système d'électrolyse est en cours dans l'usine de Guadalajara. Grâce à une capacité immédiate de 500 MW, adaptable à 1 gigawatt (GW), Accelera prévoit d'augmenter la fabrication sur site à l'avenir, d'accroître la production d'hydrogène en Espagne et de transformer le pays en centre industriel de l'hydrogène en Europe.

Après la visite du Premier ministre, Accelera a organisé une réunion au sommet avec les leaders espagnols de l'hydrogène vert. L'objet était d'examiner les possibilités de collaboration pour accélérer la position de l'Espagne en tant que centre européen de l'hydrogène et atteindre les objectifs ambitieux de décarbonation fixés à la fois par le pays et par l'UE. Ce dialogue s'est porté essentiellement sur l'établissement d'un cadre de partenariat industriel continu afin de maximiser la capacité de l'Espagne à devenir leader de la production d'hydrogène vert et du développement de la technologie.

Au cours des discussions, les participants ont souligné l'importance de la production nationale d'électrolyseurs en Espagne, notamment l'usine d'Accelera à Guadalajara. Cette production est fondamentale non seulement pour atteindre l'objectif de 12 GW d'électrolyseurs installés en Espagne, mais aussi pour créer des emplois et renforcer la base industrielle de l'Espagne.

Citons parmi les participants :

Olvido Moraleda, président de bp Espagne et vice-président de bp group

Arturo Gonzalo Aizpiri, CEO d'Enagas

Millan Garcia-Tola, directeur mondial de l'hydrogène chez Iberdrola

José Manuel Martinez, CTO de Moeve

Amy Davis, présidente d'Accelera by Cummins

Andreas Lippert, vice-président d'Electrolyzers pour Accelera by Cummins

Les électrolyseurs exploitent les sources d'énergie renouvelables pour produire de l'hydrogène vert, élément essentiel pour accélérer la transition vers l'énergie propre. Accelera est un leader dans la production d'hydrogène par électrolyse PEM à grande échelle et a déployé plus de 600 unités d'électrolyse dans le monde, alimentant certains des systèmes d'électrolyse PEM les plus modernes dans le monde. Cela comprend un site de 20 MW au Québec, au Canada et un système de 25 MW en Floride, aux États-Unis.

###

À propos d’Accelera™ by Cummins

Accelera by Cummins apporte un portefeuille diversifié de solutions zéro émission pour les industries les plus fondamentales sur le plan économique, leur permettant d'accélérer la transition vers un avenir durable. Accelera, un secteur d'activité de Cummins Inc. à la fois fournisseur de composants et intégrateur, est spécialisée dans les batteries, les essieux électriques, les systèmes de traction, les solutions de transmission intégrées, les piles à hydrogène et les électrolyseurs. Accelera est actuellement présente en Amérique du Nord, en Europe et en Chine.

Cummins, leader mondial des solutions de puissance, est une société composée de secteurs d'activité complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et assurent le service après-vente d'un vaste portefeuille de solutions de puissance. Basée à Columbus, dans l'Indiana aux États-Unis, Cummins emploie environ 69 900 personnes et a gagné 3,9 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 34,1 milliards de dollars en 2024. L'entreprise exploite un solide réseau de distribution et d'assistance dans plus de 190 pays et territoires.

Pour en apprendre davantage sur Accelera by Cummins, rendez-vous sur accelerazero.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.