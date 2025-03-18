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Andersen Global與Edge Research合作，將觸角伸及孟加拉

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global與估值和研究公司Edge Research簽訂合作協議，進一步擴大網絡範疇至孟加拉，穩固它在南亞的地位。

Edge Research成立於2017年，總部位於達卡，專為公私部門進行企業估值、盡職調查、交易諮詢和財務分析。該公司深度掌握孟加拉市場命脈，專業能力跨多個資產類別和領域。Edge Research的團隊與跨國公司、全球銀行和外國基金經理人共事的經驗豐富，提供見解滿足國際和本地客戶需求的能力無人能出其右。

「我們的團隊精嫻地方商業市場、尤其擅長於識別驅動價值的關鍵因素，競爭力高人一等。」管理合夥人Asif Khan表示，「與Andersen Global合作可以強化我們的實力，掌握全球情資訊並據以提出獨立解決方案，為在孟加拉營運的跨國公司與在這個地區尋找機會的投資者提供戰略支援。」

「孟加拉市場發展迅速，成長機會驚人。」Andersen Global董事長暨執行長Mark L. Vorsatz表示，「Edge Research專精估值，加上深度掌握當地經濟，讓我們能夠為在該地區營運的客戶及投資者提供專業解決方案。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC成立於2013年，目前在全球擁有逾19,000名專業人員，透過其成員公司和合作公司在500多個地區經營業務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

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CEO: Mark Vorsatz
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