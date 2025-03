Andersen Global estende la sua presenza in Bangladesh con Edge Research

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global amplia ulteriormente la presenza in Bangladesh con un Accordo di collaborazione con la società di ricerca e valutazione Edge Research, consolidando ulteriormente la sua presenza nell'Asia meridionale.

Fondata nel 2017 e basata a Dhaka, Edge Research è incentrata nella valutazione aziendale, due diligence, consulenza delle transazioni e analisi finanziaria per i settori pubblico e privato. Le competenze della società comprendono una varietà di classi e settori di asset, supportati da una profonda comprensione del mercato del Bangladesh. Con un team di esperti in ambito di società multinazionali, banche internazionali e gestori di fondi stranieri, Edge Research è unicamente posizionata per offrire informazioni utili alle esigenze dei clienti locali e internazionali.

“La profonda comprensione del mercato locale del nostro team e un forte accento sull'identificazione degli elementi fondamentali del valore ci consentono di mantenere un vantaggio competitivo”, ha dichiarato il Managing Partner Asif Khan. “Collaborare con Andersen Global rafforza la nostra capacità di offrire soluzioni indipendenti, globalmente informate, e di fornire supporto strategico a società multinazionali che operano in Bangladesh e agli investitori che cercano opportunità nella regione”.

“Il Bangladesh rappresenta un mercato in rapida evoluzione, con notevoli opportunità di crescita”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, Presidente globale e CEO di Andersen. “Le competenze di Edge Research nella valutazione e la loro profonda comprensione dell'economia locale ci consentono di offrire soluzioni specializzate ai clienti e agli investitori che operano nella regione”.

