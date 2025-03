Armazenamento NetApp agora validado para NVIDIA DGX SuperPOD, NVIDIA Cloud Partners e NVIDIA-Certified Systems

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje que a NVIDIA validou os sistemas de armazenamento corporativo de alto desempenho da NetApp com o NetApp ONTAP® para ambientes de treinamento e inferência de IA. Pela primeira vez, com a NetApp, os clientes agora podem ter os benefícios de configurações e arquiteturas validadas para NVIDIA, incluindo NVIDIA DGX SuperPOD, NVIDIA Cloud Partners e NVIDIA-Certified Storage, combinados com os avançados e maduros serviços de gerenciamento de dados no NetApp ONTAP, essenciais para a construção de fábricas de IA.

Essas certificações preparam a NetApp para utilizar o design de referência da NVIDIA AI Data Platform para NetApp ONTAP, avançando a infraestrutura de armazenamento com agentes de IA para cargas de trabalho de inferência de modelos de raciocínio, alimentadas pela computação acelerada, redes e software da NVIDIA.

"A NetApp e a NVIDIA são parceiras tecnológicas de longa data, atendendo juntas centenas de clientes nas áreas de treinamento e inferência de modelos de IA", disse Jonsi Stefansson, vice-presidente sênior e diretor de tecnologia da NetApp. "A NetApp está comprometida em ajudar nossos clientes a navegar na era da inteligência, permitindo que assumam o controle de seus dados sem silos. Utilizar a IA para impulsionar a inovação e a excelência operacional vai além de uma questão tecnológica, é um problema de estratégia de dados. Ao colaborar com a NVIDIA, a NetApp se posiciona como líder em infraestrutura inteligente de dados para fábricas de IA, ajudando os clientes a desenvolver uma estratégia de dados que os prepare para o futuro".

Para competir na era da inteligência, gerar insights orientados por dados se tornou um requisito essencial para os negócios. Muitas empresas perceberam a necessidade de repensar suas estratégias de gestão de dados para se adaptar a essa nova realidade. A adoção de um framework de infraestrutura inteligente de dados permite que as empresas manipulem suas informações com segurança, sem silos, em qualquer ambiente, coletando insights críticos e automatizando operações com IA. Ao colaborar com a NVIDIA para certificar e validar suas capacidades de armazenamento e gerenciamento de dados, a NetApp está facilitando para as empresas o uso da infraestrutura inteligente de dados para impulsionar a inovação em IA.

"Juntas, a NetApp e a NVIDIA estão tornando possível aproveitar todo o potencial da IA", disse Charlie Boyle, vice-presidente de plataformas DGX na NVIDIA. "Ao integrar os avançados recursos de gestão de dados da NetApp com a NVIDIA AI Data Platform, o DGX SuperPOD e as arquiteturas de referência da NVIDIA, empresas e provedores de nuvem podem implantar um ambiente contínuo e de alto desempenho para treinamento e inferência de modelos de IA".

Durante a NVIDIA GTC 2025, a NetApp anunciará atualizações e certificações para seu portfólio de suporte à inovação em IA, incluindo:

NetApp AFF A90 validado para NVIDIA DGX SuperPOD : os sistemas de armazenamento corporativo NetApp AFF A90 com NetApp ONTAP agora estão validados para NVIDIA DGX SuperPOD. Com o armazenamento mais seguro do mundo para implantações DGX SuperPOD, os clientes têm acesso a recursos avançados de gerenciamento de dados empresariais e multi-inquilinos escaláveis, essenciais para desenvolver e operar fábricas de IA de alto desempenho e implementar IA agêntica, ao mesmo tempo em que eliminam os silos de dados.

: os sistemas de armazenamento corporativo NetApp AFF A90 com NetApp ONTAP agora estão validados para NVIDIA DGX SuperPOD. Com o armazenamento mais seguro do mundo para implantações DGX SuperPOD, os clientes têm acesso a recursos avançados de gerenciamento de dados empresariais e multi-inquilinos escaláveis, essenciais para desenvolver e operar fábricas de IA de alto desempenho e implementar IA agêntica, ao mesmo tempo em que eliminam os silos de dados. NetApp AFF A90 certificado como armazenamento de alto desempenho para NVIDIA Cloud Partners com sistemas NVIDIA HGX : com certificação para suportar arquiteturas de referência do NVIDIA Cloud Partner (NCP) para armazenamento de alto desempenho com os sistemas NVIDIA HGX B200 e HGX H200, a NetApp poderá atuar como a base de armazenamento para NVIDIA Cloud Partners, impulsionando os maiores provedores de IA como serviço. Os sistemas NetApp AFF A90 oferecem o desempenho poderoso necessário para fornecer serviços de IA e dados transformadores em ambientes seguros e multi-inquilino, permitindo que os NCPs disponibilizem infraestrutura de IA escalável para seus clientes.

: com certificação para suportar arquiteturas de referência do NVIDIA Cloud Partner (NCP) para armazenamento de alto desempenho com os sistemas NVIDIA HGX B200 e HGX H200, a NetApp poderá atuar como a base de armazenamento para NVIDIA Cloud Partners, impulsionando os maiores provedores de IA como serviço. Os sistemas NetApp AFF A90 oferecem o desempenho poderoso necessário para fornecer serviços de IA e dados transformadores em ambientes seguros e multi-inquilino, permitindo que os NCPs disponibilizem infraestrutura de IA escalável para seus clientes. NetApp AIPod certificado para armazenamento empresarial com o novo programa NVIDIA-Certified Storage: o NetApp AIPod conquistou a nova certificação NVIDIA-Certified Storage para oferecer suporte às arquiteturas de referência empresariais da NVIDIA com armazenamento de alto desempenho. Agora, a NetApp está certificada para fornecer armazenamento de nível empresarial para NVIDIA-Certified Systems, abrangendo uma ampla gama de cargas de trabalho de IA para alimentar plataformas de computação acelerada, desde a NVIDIA L40S até os supercomputadores NVIDIA HGX H200, garantindo desempenho, escalabilidade, qualidade, eficiência e confiabilidade para a infraestrutura de IA. Além disso, a NetApp está lançando uma nova versão do NetApp AIPod com a Lenovo, incluindo a plataforma de software NVIDIA AI Enterprise, que oferece maior flexibilidade para os clientes que implantam infraestrutura de IA para inferência e ajuste fino. Essa arquitetura simplificada fornece a base para explorar o potencial da IA generativa e agêntica sem precisar investir em recursos dedicados de ciência de dados.

A NetApp oferece o armazenamento de alto desempenho que as empresas precisam para impulsionar cargas de trabalho críticas como IA. Combinada com as capacidades de escalabilidade e unificação de dados do NetApp ONTAP, utilizado por dezenas de milhares de clientes com grandes volumes de dados não estruturados, os clientes têm à disposição as ferramentas necessárias para expandir suas cargas de trabalho de IA e acompanhar seu ritmo de inovação.

Para conhecer essas novas capacidades e saber como a NetApp pode ajudar a impulsionar a inovação em IA com a NVIDIA, visite o estande #318 da NetApp na NVIDIA GTC em San Jose, entre os dias 17 e 21 de março de 2025.

