Pesto Barilla présente l'Accademia del Basilico : le nouveau programme pédagogique pour les cultivateurs de basilic

PARME, Italie--( BUSINESS WIRE )--Barilla et Plug and Play, la plus grande plateforme d'innovation ouverte au monde, ont annoncé les quatre projets lauréats de Good Food Makers, un programme lancé en 2019 dans le but de stimuler le développement de nouvelles solutions alimentaires durables. Les gagnants participeront à un programme de huit semaines, en étroite collaboration avec les dirigeants de Barilla, pour développer et tester de nouvelles technologies, bénéficiant de la vision d'une entrepri...