Res Integra en Ohmium zullen een project voor groene waterstof van vier megawatt in Sicilië ontwikkelen

SIRACUSA, Italië & NEWARK, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Res Integra installeert een elektrolysersysteem met een jaarlijkse capaciteit tot 700 ton waterstof met behulp van de PEM-elektrolysertechnologie van Ohmium International in een faciliteit in een industriegebied van Siracusa (in de regio van Sicilië, Italië), een van de grootste petrochemische sites van Europa. De aanvang van de verzending van de PEM-oplossing van Ohmium voor groene waterstof zal volgens planning in 2025 plaatsvinden. Het project wordt door zonnepanelen gevoed, om zo groene waterstof te produceren ter ondersteuning van de inspanningen om de regionale industriële activiteiten en mobiliteit te decarboniseren.

“Ik ben opgetogen dat Res Integra, dat tot de Irem Group behoort, in samenwerking met Ohmium International voor de levering van de PEM-elektrolyser dit waterstofproject verwezenlijkt. Dit leidt ons naar de bouw van installaties voor groene energie in lijn met de doelstellingen van de Europese Economische Gemeenschap,” verklaart Giovanni Musso, CEO van Irem.

“We waren op zoek naar elektrolysertechnologie die efficiënt, kosteneffectief en snel leverbaar was,” aldus Dario Niciforo, algemeen directeur van Res Integra. “We hebben verschillende opties afgetast, maar de hypermodulaire, makkelijke schaalbare oplossingen van Ohmium en de geknipte leveringstijdslijn maakte de keuze voor ons voor de hand liggend.”

Ohmium zal haar geavanceerde PEM-elektrolysers aanleveren, die instaan voor grote efficiëntie en hoge energiedichtheid. De modulaire eenheden hebben geïntegreerde, geavanceerde vermogenelektronica die snelle dynamische opvoer mogelijk maakt, wat van fundamenteel belang is om met intermitterende hernieuwbare energie te koppelen. Res Integra, de projectontwikkelaar, zal de implementatie van het systeem voor groene waterstof leiden, om een naadloze integratie voor hun afnemers te verzekeren.

“Op basis van Ohmiums succes bij de levering van gelijkaardige projecten in Centraal- en Zuid-Europa, wisten we dat we konden voldoen aan de technische vereisten van Res Integra, zelfs met een versnelde tijdslijn,” verklaart Arne Ballantine, CEO van Ohmium. “Onze hypermodulaire, schaalbare PEM-elektrolysertechnologie staat garant voor een snelle ontplooiing, en we zijn trots dat we met Res Integra aan dit project en andere projecten in de toekomst kunnen samenwerken.”

Het project is afgestemd op de inspanningen om CO2-uitstoot te verminderen in sectoren waar deze uitstoot moeilijk te verminderen valt en in mobiliteit. Groene waterstof, geproduceerd met behulp van hernieuwbare elektriciteit, is van cruciaal belang voor de energieovergang, omdat het emissieloze productie, opslag en gebruik van energie mogelijk maakt. Door deze technologie te integreren, bewijzen Res Integra en Ohmium de toenemende levensvatbaarheid van groene waterstof voor industriële decarbonisatie.

Over Ohmium

Ohmium ontwerpt, produceert en implementeert modulaire, schaalbare Proton Exchange Membrane (PEM) elektrolysers die kostenefficiënte productie van groene waterstof mogelijk maken. Het assortiment elektrochemische producten van het bedrijf helpt klanten hun duurzame energiedoelen te bereiken voor industriële, transport- en energieprojecten. Het hoofdkantoor van het bedrijf bevindt zich in de Verenigde Staten, met productiefaciliteiten in India en activiteiten wereldwijd. Ohmium heeft een wereldwijde projectpijplijn voor groene waterstof van meer dan 2 GW verspreid over drie continenten. In 2023 haalde Ohmium $ 250 miljoen op in een Serie C-financieringsronde, geleid door TPG Rise Climate.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.