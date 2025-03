DataGuard gibt strategische Partnerschaft mit CIPS Informatica bekannt und weitet Präsenz auf dem italienischen Markt aus

MÜNCHEN & LONDON--( BUSINESS WIRE )--DataGuard, ein Software-as-a-Service (SaaS) Unternehmen für Security und Compliance, freut sich, die Ernennung von Johannes Kamleitner zum Chief Revenue Officer (CRO) bekannt zu geben. In dieser Funktion wird Kamleitner, ansässig in Wien, die länderübergreifende Vertriebsorganisation leiten und die Go-to-Market-Strategie sowie die Umsatzaktivitäten des Unternehmens steuern. Kamleitner verfügt über umfassende Erfahrung im Aufbau und in der Leitung erfolgreicher...