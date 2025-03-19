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Spatial Corp.與Kawasaki Heavy Industries, Ltd合作，運用Spatial軟體技術提升neoROSET機器人程式設計能力

科羅拉多州布魯姆菲爾德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Spatial Corp.，作為全球領先的3D軟體開發工具供應商，專為設計、製造與工程領域提供解決方案，並隸屬於Dassault Systèmes旗下子公司，Kawasaki Heavy Industries, Ltd.今日宣布，雙方將攜手合作，在Kawasaki新一代離線機器人程式設計工具neoROSET的開發中，運用Spatial軟體開發工具套件(SDK)，提升機器人系統的評估與建置效率。

借助Spatial技術，Kawasaki Heavy Industries, Ltd.受益於SDK的卓越技術與專業支援，成功開發出neoROSET，這款先進的工業機器人程式設計軟體，能夠簡化並優化機器人系統的評估與建構流程。

neoROSET採用的核心Spatial SDK技術包括：

  • CGM Modeler，先進的 3D 建模內核
  • 3D InterOp，強大的資料轉換庫，可支援主要格式的無縫資料匯入與匯出
  • HOOPS Visualize，高效能圖形庫，為工程應用提供頂尖的視覺化功能
  • AGM，完整的3D應用開發框架，能夠將這些應用整合至統一的工作流程

Kawasaki Heavy Industries, Ltd.精密機械與機器人公司，機器人事業部技術規劃部技術組高級職員Masayuki Watanabe表示：「透過與Spatial的合作，我們將最先進的軟體組件技術引入neoROSET，為製造商提供變革性的解決方案，幫助他們在機器人系統運營中提升效率與精度。」

藉由數十年來在離線機器人程式設計領域的專業積累，Kawasaki Heavy Industries, Ltd.進一步提升了neoROSET的可操作性與性能，使機器人部署的驗證過程更加迅速，且不影響現場運作。這款創新軟體優化了工作流程，縮短了工時，並在工業機器人整個生命週期(從生產設施與產線的設計與評估，到持續運行與維護)內提升了品質與效率。

Spatial全球銷售與業務開發副總裁Frederic Jacqmin表示：「在與Kawasaki Heavy Industries的合作中，我們不僅提供了穩健且高度整合的SDK組件技術，還提供了專業知識與運營支援。Spatial獨特的先進技術與深厚的專業能力，使我們在業界脫穎而出。」

關於Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Kawasaki是一家全球性的工程企業，業務範圍涵蓋造船、鐵路車輛、飛機、摩托車、燃氣渦輪機、燃氣發動機、工業設備、液壓設備及機器人等多個領域。該公司擁有超過100家國內外關係企業，並組成「技術企業集團」。Kawasaki的技術發展歷史已逾百年，憑藉最先進的技術，致力於「以先進技術創造新價值」，持續推動社會發展。從陸地、海洋、天空，乃至外太空與深海，Kawasaki的產品涵蓋廣泛領域。此外，Kawasaki在工業機器人領域擁有超過50年的經驗與成功實績。欲了解更多資訊，請造訪https://global.kawasaki.com/en/

關於Spatial Corp.

Spatial Corp.為Dassault Systèmes旗下子公司，專注於提供用於技術與工程應用的3D軟體開發工具包 (SDK)。其3D建模、3D視覺化、3D網格劃分及CAD轉換SDK，可幫助開發者打造市場領先的產品，聚焦核心優勢，加速產品上市進程。35年來，Spatial的SDK一直是全球頂尖軟體開發商、製造商、研究機構及大學的可靠選擇。公司總部位於美國科羅拉多州布魯姆菲爾德，並在美國、法國、德國、日本、中國及英國設有辦事處。

欲了解最新資訊與產品，請造訪www.spatial.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Feriel JEDIDI DUPONT
市場行銷與傳播高級經理
feriel.jedidi@3ds.com
+33 1 61 62 82 01

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Spatial Corp.

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